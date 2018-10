Černá čísla jsou jednoznačný cíl, říká nový šéf Sparty František Čupr | E15.cz

Jak se zrodil nápad, abyste se stal šéfem Sparty? Váhal jste?



Rozhodně to nebylo ze dne na den. S Danem jsme se o tom bavili celou řadu měsíců. Konkrétnější podobu mého zapojení jsme řešili poslední tři měsíce. Moje angažmá mělo od začátku konkrétní obrysy, hodně se zaměřit na provozně-obchodní stránku Sparty.



Chyběly některé standardní atributy, které by měl mít jakýkoliv ekonomický subjekt. Sparta není v konečném důsledku jen těch jedenáct kluků na hřišti, ale je to pracující organismus.



Když bude Sparta fungovat se skutečně pružnými rozhodovacími procesy, s jasnou definicí organizace, kompetencí, jasně definovanými úkoly a cíli, potom to povede k dobrému výsledku na hřišti. V konečném důsledku hráči na hřišti vnímají, co se děje v zázemí Sparty.



Přiznám se, že i já jsem váhal, jestli do tohoto prostředí vstoupit. Pro mě je ta sportovní část trochu neznámou.



Co přesně do Sparty chcete přinést?



Abychom si přesně definovali, kdo má jaké úkoly, kdo má co na starosti. Co jsou kompetence a odpovědnosti jednotlivých lidí.



Ty se teď tedy překrývaly?



Překrývaly. V některých činnostech pracovali čtyři lidé, ale ve finále nikdo neměl zodpovědnost.

