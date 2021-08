Češi loni ušetřili. Za alkohol a léky ale utráceli víc | E15.cz

Za zdraví jejich útraty vzrostly o téměř devět procent, za alkohol a tabák o sedm procent a za potraviny o pět procent. Naproti tomu útraty za vzdělávání zaznamenaly pětinový propad, za stravování a ubytování pokles o 17 procent a za rekreaci a kulturu o 12 procent. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

Za potraviny a nealkoholické nápoje loni průměrný Čech utratil 30 985 korun, zatímco v roce 2019 to bylo o 1500 korun méně. Vyšší útraty měli lidé i za alkohol a tabák, za které vydali téměř 5000 korun, v porovnání s rokem 2019 o 338 korun víc. Nejvýraznější procentuální nárůst je patrný u výdajů za zdraví, které stouply téměř o 400 korun na člověka a rok. Zvedly se hlavně útraty za léčiva a zdravotnické prostředky, což může souviset s nákupem roušek a dalších ochranných prostředků. O téměř devět procent méně lidé loni utratili za oblečení a boty, z předloňských 7163 korun výdaje loni klesly na 6550 korun.

Lidé loni po většinu roku nemohli chodit do restaurací, část roku mohli využívat pouze výdejní okénka nebo dovoz jídla domů. Stejně tak se nemohli ubytovávat v hotelech či penzionech. Ve statistice spotřebních výdajů se to projevilo 16procentním poklesem výdajů za stravování a 21procentním propadem za ubytování. Podobně dopadly i rekreace a kultura, kde byly loni výdaje o 12 procent nižší. Na jednoho občana připadly loni útraty za 8736, kdežto předloni to bylo o 1800 korun více.