Evropa hraje vabank. Trump hrozí celní válkou, investoři počítají rizika

V dnešním investičním newsletteru se dozvíte o aktuální celní politice, dalších krocích D. Trumpa a také o novém dílu e15 Investiční portfolia.

V tomto vydání se dozvíte ✅

Nový díl e15 Investičního portfolia

Pozornost se upírá k dalšímu krokům D. Trumpa

Evropa může rozehrát celní vabank

Stručně 📻

Zrak investorů se upíná k 9. červenci

Blíží se zásadní termín v globální obchodní politice – 9. července, kdy končí 90denní moratorium na zvýšené americké celní tarify a vyprší lhůta pro uzavření nových obchodních dohod mezi USA a jejich klíčovými partnery. V Evropě stále probíhají intenzivní jednání o rámcové dohodě, která by zabránila návratu až padesátiprocentních cel na evropské zboží, zejména v sektorech automobilů, oceli a polovodičů. Co se týče jednání mezi USA a druhou světovou velmocí Čínou, byla uzavřena dohoda o uvolnění některých tarifních opatření a urychlení dodávek vzácných zemin, přičemž obě strany potvrzují snahu o stabilizaci vztahů. I přesto však některé sporné body zůstávají otevřené, například omezení vývozu amerických technologií do Číny – tedy polovodičového softwaru a komponentů pro letecký průmysl. Zástupci Bílého domu naznačili, že státy, které projeví vůli jednat, mohou získat odklad či výjimku ze zvýšených cel. Mezitím však sám ministr financí USA Scott Bessent uvedl, že pokud nedojde k dohodě, od 1. srpna se tarify vrátí na původní úrovně vyhlášené 2. dubna. Zároveň prezident Trump pohrozil, že země, které neudělají žádné ústupky, mohou čelit clům až ve výši 70 procent, i když konkrétní sazby zatím nebyly zveřejněny a Bessent tuto možnost nepřímo zpochybnil.

Investiční portfolio e15 🎤

Investiční portfolio e15 přichází s posledním předprázdninovým dílem, ve kterém jsme si s naším pravidelným hostem Tomášem Cvernou z XTB rozebrali aktuální celní situaci, připomněli naši investiční filozofii a také jsme tradičně přikoupili do ETF portfolia.

Investiční portfolio e15: Výhled na celní situaci USA • Zdroj: e15

„Americké akciové trhy v prvním pololetí sice zaznamenaly dolarové zisky, nicméně jsme byli svědky výrazné volatility. Americká centrální banka signalizuje stagflační scénář, náš makroekonomický výhled se tak nemění a i nadále očekáváme volatilitu na trzích spolu s nejistotou v ekonomice, která bude mít za následek slabší ekonomický růst v USA. Sílící česká koruna však investorům všechny dolarové zisky na S&P 500 a dalších indexech smazala, ale zároveň nabídla příležitost vstoupit do indexů za nižší korunové ceny. Investoři, kteří do trhů vstupují postupně, by měli počítat s tím, že si průměrují nejen cenu indexů, ale také měnové konverze. Z hlediska našeho modelového portfolia hodnotíme situaci jako mírně příznivou. Akciové portfolio se nadále potýká se ztrátami, které z velké části vysvětluje posilující koruna. V náš prospěch však hraje i sázka na některé odvážnější tituly, které blíže komentujeme ve videu,“ doplňuje k videu analytik finančních trhů společnosti XTB Tomáš Cverna.

Téma týdne 🗞️

Evropa hraje vabank. Bruselu zbývají tři týdny, než Trump spustí vlnu celních bomb

Evropská unie je blízko rámcové obchodní dohody se Spojenými státy, ale čas běží. Donald Trump dal Evropě ultimátum: do 1. srpna musí být dohoda, jinak uvalí padesátiprocentní cla na téměř veškerý vývoz z EU. Bruselská diplomacie jede na plné obrátky a ladí kompromis, který by alespoň částečně odvrátil hrozící obchodní válku.

Vyjednavači z obou stran o víkendu načrtli obrysy dohody, která by zahrnovala jednotné desetiprocentní clo na široké spektrum produktů. EU zároveň požaduje výjimky a nižší cla pro strategické oblasti, jako jsou léky, alkohol, polovodiče či letadla. Nejtěžší částí rozhovorů zůstávají automobilový a ocelářský sektor – Trump už dříve zvýšil cla na evropskou ocel a automobily na padesát procent a Unie se je nyní snaží alespoň částečně snížit prostřednictvím kvót nebo investičních závazků.