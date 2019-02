Český výrobce tekuté stravy se brexitu nebojí, rozšiřuje výrobu do Británie | E15.cz

„Už máme v Anglii připravenou půdu na výrobu Mana drinků. Předpokládáme, že provoz zahájíme zhruba v půlce léta,“ uvedl pro E15 zakladatel Heaven Labs Jakub Krejčík.

Počítá s investicí v řádu několika milionů korun. V první fázi se bude v Británii snažit prorazit s maximálně desetičlenným týmem. Krejčík vhodné prostory hledá poblíž Londýna, kanceláře má mít producent Many v coworkingových centrech. „Vzhledem ke vstupní investici začneme s online prodejem skrze vlastní e-shop. Postupně bychom se chtěli dostat i dalších prodejních sítí, ať už internetových, nebo kamenných,“ upřesnil Krejčík s tím, že případný tvrdý brexit plány jeho firmy nezasáhne. Právě kvůli tomu vyčlenil část byznysu Heaven Labs přímo na britské ostrovy.

Britský trh však nemá tvořit jádro tržeb Heaven Labs. Podnik hledá i další odbytiště. Obdobný model rozšiřování aktivit volí i v případě dříve avizovaného vstupu do USA.

Jak nyní Krejčík upřesnil, k zahájení on-line prodeje na tamním trhu má dojít v létě. „Loni šlo do ciziny zhruba 40 procent našich prodejů,“ dodal Krejčík s tím, že během dvou let očekává až zdvojnásobení uvedeného čísla. Loni firma otevřela svou první zahraniční pobočku, a to v Německu.

Avast již do Británie expandoval, před brexitem je v klidu „Brexit nejvíce ovlivní ty firmy, které podnikají hlavně na území Velké Británie,“ doplňuje šéf Avastu Vince Steckler pohled české firmy, která již na ostrovy expandovala. Její tržby o dva řády přesahují více než stomilionové příjmy Heaven Labs, obě firmy ale spojuje snaha o pronikání na cizokrajné trhy. „Byznys Avastu je globální a Británie tvoří relativně malou část našeho podnikání. Nečekáme, že by se tvrdý brexit výrazněji projevil na našich aktivitách,“ doplnil Steckler.

Odhady dopadu možného odchodu Británie z EU bez dohody se různí. Podle analýzy českého ministerstva financí by ale tuzemskou ekonomiku výrazně zpomalil.

Podle nedávno zveřejněné prognózy ministerstva financí, která poprvé podrobně analyzuje i scénář tvrdého brexitu, by odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody letos znamenal snížení růstu HDP o šest až osm desetin procentního bodu.