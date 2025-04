Neustálé zvraty v dovozních clech, která Trump oznamuje a vzápětí zase odkládá, nutí obchodníky narychlo měnit plány. Doba přepravy zboží z Asie do Evropy a USA se počítá spíše v týdnech než ve dnech, zatímco plány Bílého domu se mění každým okamžikem. Momentálně každopádně platí, že dovoz čínského zboží je zatížen tarify ve výši 145 procent. Část čínského exportu se tak prakticky zastavila.

Automobilky vyčkávají

„Trump je blázen,“ postěžoval si BBC Lionel Xu ze společnosti Sorbo Technology, která dodává do USA odpuzovače komárů. Jeho zboží však nyní leží v krabicích a zřejmě tam zůstane, dokud celní válka neskončí. Podobně je na tom řada dalších čínských producentů. „Výrobu jsme už zastavili. Všechny produkty jsou ve skladu,“ řekla britské stanici na Kantonském veletrhu i Amy, která tam prezentovala zmrzlinovače společnosti Guangdong Sailing Trade Company, za normálních okolností končící i na pultech Walmartu.

Tato situace se už odráží na čínské přístavní aktivitě, která podle deníku The Wall Street Journal na počátku dubna poklesla o deset procent. V důsledku toho padají i sazby za přepravu zboží na východní pobřeží USA, a především pak na to západní. Naproti tomu stoupají náklady na přepravu do Evropy a do Jižní Ameriky.

Některé čínské zboží už je však v pohybu, na něj se vztahuje lhůta odkladu cel téměř do konce května. Po jejím uplynutí může být problémem to, že náklad nebude v USA nikdo ochotný převzít. „Produkty budou ponechány v kontejnerech, protože je maloobchodníci nebudou brát,“ řekl CNBC Bruce Kaminstein, „andělský investor“ z investiční skupiny New York Angels. Varoval přitom, že dodavatelské řetězce se budují i roky a řada amerických společností jednoduše nemá kapitál na to, aby postavila továrnu v USA a nahradila tak drahý dovoz.

Už nyní se v amerických přístavech hromadí tisícovky dovezených aut, na která se separátní 25procentní cla vztahují od počátku dubna. Některé značky jako Volkswagen volí vyčkávací přístup a číhají na to, že se situace zase rychle změní a vozy bude možné svižně poslat do prodeje. Další jako Aston Martin, Audi a Jaguar Land Rover dodávky dočasně pozastavily.

Herní konzole spěchají do USA, než pomine celní pauza

V případě zboží z jiných zemí než z Číny zase společnosti chtějí náležitě využít tříměsíční pauzy, během které mají platit „jen“ desetiprocentní cla. Týká se to například firmy Nintendo, jež v červnu uvede na trh herní konzole Switch 2. Část se jich montuje ve Vientamu, na nějž Trump původně uvalil reciproční cla ve výši 46 procent. Nintendo tak zřejmě chce dostat do USA co nejvíce zásob, než pauza skončí.

„Pokud tarify zůstanou na deseti procentech, Nintendo pravděpodobně podrží ceny na 450 dolarech a jen se to dotkne jejich marže. Při 46procentních vietnamských clech bych očekával, že se cena zvedne o padesát až sto dolarů,“ řekl Bloombergu analytik Robin Zhu z investiční společnosti AllianceBernstein.

I tato velká předzásobování mohou přispět k chaosu v mezinárodní přepravě. Situaci na moři komplikuje i fakt, že také stále není jasné, jaké poplatky se nakonec v amerických přístavech budou vztahovat na lodě postavené v Číně nebo provozované čínskou společností. Ve snaze podpořit americké loďařství je totiž ve hře návrh, že by taková plavidla odváděla za každou návštěvu v USA poplatek přinejmenším milion dolarů.

Obavy z masy čínského zboží v Evropě

Americká administrativa ale zvažuje například i možnost, že by jednotlivé společnosti platily podle podílu čínských lodí ve své flotile. Tyto náklady by se každopádně zřejmě rychle promítly do poplatků za přepravu a nakonec do výsledné ceny zboží. Záměr tak kvůli dominanci čínských lodí ve světové námořní přepravě kritizují zástupci mnoha odvětví, kteří se bojí dopadů na prakticky veškerou přepravu. Lobbují u Trumpa za to, aby od plánu upustil.

Některé zdroje informují o tom, že chaos už se začíná projevovat i v evropských přístavech, není však zcela jasné, co je jeho příčinou. Data serveru MarineTraffic ukazují, že ty nejrušnější přístavy jako Antverpy, Rotterdam a Hamburk první dubnový týden zaznamenaly prudký nárůst lodní dopravy.

Někteří lidé z branže to již připisují odklonu zboží z transpacifické trasy a plánům na zpoplatnění čínských lodí. Může tak jít o předzvěst očekávaného trendu, kdy bude Evropa zahlcena levným čínským zbožím. Další experti míní, že na hodnocení dopadů je brzy. Připouštějí však, že pokud se obchodní válka neuklidní, za několik měsíců mohou globální dodavatelské řetězce skutečně čelit velkým potížím.