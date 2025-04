Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Jaro je tu a doufám, že hezké počasí vyrovnává ve vaší mysli negativní pocity při pohledu na portfolia a investiční platformy. Tyto pohledy byly začátkem minulého týdne silně negativní, poté se trhy vrátily téměř na původní hladiny před propady. A to značí jediné, obrovskou volatilitu. Ta je pro spoustu investorů strašákem, ale pokud jste dlouhodobý a odolný investor, ideální je sednout si na ruce a kromě potenciálního dokupování aktiv nic nedělat. Dnes si tuto filozofii více rozvedeme. Mimo jiné se také podíváme na pokračující příběh krále flipování s nemovitostmi či na to, jaké ekonomiky jsou nejvíce napojené na světový trh. Děkuji, že nás čtete.

V tomto vydání se dozvíte ✅

Sednout si na ruce nebo nakupovat? Především klidně spát

Šestý díl Investičního portfolia e15

Další výsledková sezóna přichází

Stručně 📻

Výsledková sezóna začíná, první se hlásí Goldman Sachs

Je tu další výsledková sezóna a s ní zajímavé firmy, které již tento a další týden oznamují výsledky hospodaření za uplynulý kvartál. V tomto týdnu jsou to například Johnson & Johnson, Bank of America, Citigroup, ASML nebo Netflix. Určitě se jim v dalších dílech newsletteru budeme věnovat detailně, ale nyní jen krátká ochutnávka z výsledků banky Goldman Sachs, která své výsledky zveřejnila v pondělí před otevřením amerického trhu.

Goldman Sachs překvapila silnými výsledky za první čtvrtletí 2025, když vykázala čistý zisk 4,74 miliardy dolarů (14,12 dolaru na akcii) při tržbách 15,06 miliardy dolarů, čímž překonala očekávání analytiků. Klíčovým tahounem byly příjmy z tradingu, zejména v segmentu FICC, který těžil z volatility spojené s kroky prezidenta Donalda Trumpa. Akcie posílily 2,74 procenta. Naopak slabší zůstaly výsledky investičního bankovnictví a správy aktiv. Šéf banky David Solomon zůstává optimistický navzdory tržním turbulencím. Od začátku roku akcie Goldman Sachs ztratily 14 procent, více než index S&P 500 (cirka mínus devět procent).

Investiční portfolio e15 🎤

Investiční portfolio e15 je tu s novým, v pořadí již šestým dílem. Oběma modelovým portfoliím se stále nedaří vyhrabat se z tržní volatility a propadů způsobených cly a z nejistoty investorů. Společně s mým pravidelným hostem Tomášem Cvernou ze společnosti XTB si rozebereme aktuální tržní situaci a taky nakoupíme do portfolia nové tituly.

📈 Trhy jako na houpačce. Co je v takové době dobré dělat? 💰

„Situace na akciových trzích je opět a zase plná nejistoty. Celní politika Donalda Trumpa způsobuje časté změny vnímání budoucího výhledu, což pro začínající investory nemusí být zcela komfortní situace. Po natočení epizody bylo oznámeno odložení platnosti cel o 90 dnů, přičemž se trh krátkodobě uklidnil. Z dlouhodobého hlediska ale míra nejistoty zůstala na stejné úrovni. Odkladem platnosti cel se zatím nic nevyřešilo a rizika recese, nebo minimálně stagflace zůstávají žhavá. Navíc firmy kvůli odkladu cel podstupují další nejistotu, která se určitě propíše do výhledů při aktuální výsledkové sezóně. Do ETF portfolia jsme se rozhodli naše stávající pozice rozšířit o 15 000 korun. Právě na tomto portfoliu je vidět vliv posilující koruny vůči americkému dolaru nejvíce, když se pozice v korunovém vyjádření propadají. Problémy nám způsobuje i růst výnosů na amerických státních dluhopisech. Vzhledem k tomu, že jsme zvolili ETF kopírující index dluhopisů s kratší splatností, ve srovnání s delším koncem výnosové křivky jsme na tom lépe, protože výnosy na delší splatnosti rostly výrazněji. Naše akciové portfolio s fiktivním kapitálem jsme se rozhodli opět podrobit diverzifikaci do sektoru mimo technologie. Do portfolia jsme jeden titul přikoupili a dvě akcie jsme nově zařadili. V defenzivnějším přístupu budeme v době zvýšené volatility pokračovat obzvlášť v období výsledkové sezóny, která právě v těchto dnech začíná,” říká k novému dílu Tomáš Cverna z XTB.

Přihlaste se k odběru newsletterů na e15 Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.