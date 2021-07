Zrušte nesmyslná omezení, vyzývají provozovatelé kin | E15.cz

„Kina divákům chyběla a chtějí zažít film na velkém plátně,“ tvrdí mluvčí řetězce kin Cinema City Denisa Šandová. V prvním týdnu od 27. května do 3. června ale do kinosálů po celé republice přišlo pouze šest tisíc diváků, ve stejném týdnu přede dvěma lety jich bylo 84 tisíc, uvádí statistika Unie filmových distributorů, která provádí měření návštěvnosti každý týden od středy do středy.

Ačkoliv se počet diváků podle provozovatelů kin rychle zvyšuje, na předpandemickou úroveň se dosud ani zdaleka nevyšplhal. V posledním měřeném týdnu od prvního do sedmého července přišlo letos do kin 148 tisíc lidí, přede dvěma lety to bylo téměř 190 tisíc. Rozdíl je i v tržbách, letos diváci za lístky ve sledovaném týdnu zaplatili 24 milionů, přede dvěma lety to bylo 30 milionů.

„Spokojeni prozatím nejsme, protože se diváků do kin vrací méně, než by mohlo,“ říká Jan Bradáč, ředitel sítě kin Cinestar a distribuční společnosti Falcon. „V průběhu měsíce června se návštěvnost pohybovala na 20 až 30 procentech hodnot, které jsme byli zvyklí vídat v roce 2019,“ potvrzuje Bradáč.

S menším zájmem diváků se musejí vyrovnat i malá kina jako Světozor, které sídlí na Václavském náměstí. „Diváci se vracejí, ale pomalu. V případě června jsme byli na 50 procentech, loni touto dobou jsme přitom byli na třech čtvrtinách průměrné návštěvnosti v době před pandemií,“ srovnává Vojtěch Marek, dramaturg kina Světozor.

Diváci stále musejí splňo­vat protipandemické podmínky, tedy minimálně sedm dní starý PCR test, 72 hodin starý antigenní test, prodělané onemocnění covid-19 nebo absolvované očkování. „Návštěvnost kin je dle ofi­ciálního nařízení ministerstva zdravotnictví nadále uměle snižována požadovanou kontrolou,“ nesouhlasí s nařízením Bradáč, omezení považuje za nesmyslná. Podle Šandové ze sítě Cinema City existuje také další problém. „Stále se potýkáme s tím, že někteří nevědí, že jsou kina již otevřená, proto se o tomto snažíme informovat,“ říká.

Situace se také lepší s tím, jak do kin přicházejí očekávané filmové hity. Výrazný úspěch zaznamenal zejména film Black Widow ze stáje produkční společnosti Marvel Studios. Jen za první týden od uvedení do kin vygeneroval tržby přes dvanáct mi­lionů korun, což je v tomto roce za jeden týden nejvíce.