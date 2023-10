Popeyes míří do Česka, na Václaváku otevře v listopadu | e15.cz

Třetího listopadu vstoupí americký fastfoodový řetězec Popeyes do Česka. První tuzemskou pobočku firma otevře v Domě módy na Václavském náměstí. Řetězec během několika měsíců plánuje otevřít i další dvě pobočky, přičemž jedna z nich bude v Brně. Ta druhá by pak měla mít podobu drive-thru restaurace poblíž Prahy. Popeyes, známý nabídkou louisianské kuchyně, vytvoří desítky pracovních míst.

Za příchodem řetězce Popeyes stojí společnost Rex Concepts CEE, která spadá pod investiční holding McWin. Nový řetězec vstoupí tak do České republiky prostřednictvím master-franšízy. „Bude to jedna z největších fastfoodových restaurací v Česku, dvoupodlažní restaurace bude mít téměř 700 metrů čtverečních,” řekl Marko Blaževič, Brand President Popeyes CEE na pražskou pobočku Popeyes.

Druhá pobočka, tentokrát třípodlažní, bude v nejbližších měsících otevřena v Brně a třetí by měla mít podobu drive-thru restaurace poblíž Prahy. Plánuje se také restaraurace v pražském obchodním domě Máj na Národní třídě. Celkově chce Popeyes otevřít v následujících deseti letech až šedesát poboček. Popeyes budou mít také exkluzivní partnerství s online objednávkovou službou Wolt.

"Značka Popeyes má na našem trhu velkou šanci uspět a to hlavně kvůli tomu, že za ní stojí zkušený investor," komentoval příchod konkurenta na trh zakladatel sítě Bageterie Boulevard Petr Cichoň. Ta otevírá nové provozovny téměř každý měsíc a v tempu expanze plánují pokračovat i příští rok.

Malý trh, citliví zákazníci

O vstup na český trh uvažují také další fastfoodové řetězce. Mluví se třeba o zájmu Taco Bell nebo Five Guys. Značka Five Guys už dokonce hledala prostor v nákupním centru Nový Smíchov, plány na vstup na český trh ale zhatila pandemie covidu.

Český trh je ale pro fastfoodové řetězce specifický. „Fastfood roste nejvíce z gastra, zejména ve velkých městech, ve kterých je příležitost vysoká,” řekl místopředseda Českého gastronomického institutu Luboš Kastner. "Česko je ale malý trh, zákazníci jsou citliví na ceny a pro pořádný fastfoodový byznys tak připadají v úvahu jenom velká města, v našem případě tedy v podstatě jenom Praha a Brno. To ale velkým řetězcům nestačí," dodal Kastner, podle kterého nechce žádná značka zůstat u malého počtu poboček.

„Myslím si, že doba pro větší fastfoodové koncepty teprve přijde,” řekl Kestner. V České republice jsou vysoké nájmy a také požadavky na to, aby podnik expandoval mezi další města. Vyplývá z toho tedy, že český trh není stále úplně ideální pro velké koncepty. Kastner věří, že se situace bude v průběhu několika let měnit. „Očekávám, že se to změní, protože byznysová příležitost zde je a fastfood roste obecně,” dodal Kastner.