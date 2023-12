Do Prahy přijelo v letošním roce zhruba 5,45 milionu turistů, což je meziročně o 28 procent více. Většina turistů přijela ze zahraničí a přibližně 22 procent jich pak bylo z Česka. V prvních třech čtvrtletích se meziročně zdvojnásobil počet turistů z Asie. Nejnavštěvovanější věží byla Petřínská rozhledna. Uvedla to Klára Janderová, mluvčí městské firmy Prague City Tourism (PCT), která má na starosti cestovní ruch v metropoli.

„Co se týká celkového počtu turistů, tak se oproti minulému roku návštěvnost zvýšila zhruba o 28 procent. Podle dat, která máme k dispozici, tak je vidět, že se změnila i skladba turistů a více míří i do částí mimo památkovou rezervaci. K tomu pomáhá i městská turistická karta Prague Visitor Pass, která zahrnuje i mnoho památek mimo klasické turistické lokality,“ řekla Janderová.

Oproti loňskému roku se téměř zdvojnásobil počet turistů z Asie, do konce září jich přicestovalo 495 004, což je meziroční nárůst 95 procent. „Nárůstu bezpochyby pomohlo otevření přímých linek do Soulu a v červenci do Tchaj-peje. Jsou to turisté, kteří v metropoli zůstávají zpravidla déle,“ upřesnila Janderová. Nejvíce přibylo právě turistů z Jižní Koreje a Tchaj-wanu, kdy se meziročně v prvním případě jejich počet zvýšil o 287 procent na 110 276 lidí a v druhém dokonce o 1091 procent na 46 293 turistů.

V budoucnu chce PCT ještě více prohloubit spolupráci s Letištěm Václava Havla a agenturou CzechTourism, a to zejména v rámci platformy Touchpoint, která se příští rok zaměří mimo jiné na podporu dalších dálkových letů.

PCT je městská firma, která se stará o cestovní ruch a také o sedm věží a bludiště na Petříně. Nejnavštěvovanější památkou ve správě PCT byla Petřínská rozhledna, na kterou vystoupalo 606 768 návštěvníků, což je meziročně o více než 74 tisíc lidí více. Na druhém místě je Staroměstská radnice a na třetím bludiště na Petříně.