E-shopy s oblečením rozpoutaly bitvu o trh | E15.cz

Internetové obchody s módou About You a Zalando odstartovaly silné marketingové kampaně na českém trhu, na který vstoupily teprve loni. Cílem je zvýšit tržní podíl v době, kdy se jejich největší domácí konkurent Zoot vzpamatovává z finančních problémů a reklamní výdaje naopak osekává.

„Od našeho vstupu do České republiky v červnu 2018 jsme začali z hlediska marketingu pozvolna, například reklamou na webu a Facebooku či programatickou reklamou. Poté jsme naše aktivity zesílili,“ řekl marketingový šéf Zalanda pro Česko Dawid Pozoga.

Podle reklamních specialistů dávají investice obchodníků do marketingu v současné situaci smysl. „Zesílená reklamní kampaň může pomoci zvýšit tržní podíl. A dá se očekávat, že zvýší. Oba Zootu konkurenční e-shopy jsou teprve ve fázi uvádění svých značek na český trh. O to je pro ně důležitější mít silnější kampaň než konkurence,“ komentoval jejich snahy generální ředitel reklamní agentury Ogilvy Ondřej Obluk.

Výši aktuálních investic do reklamy na tuzemském trhu manažer Zalanda neuvedl. Sdílný v tomto směru nebyl ani další německý obr v prodeji textilu on-line About You. Jeho kampaň v čele s modelkou Karolínou Kurkovou teď zaplavila billboardy i internet.

Českému internetovému trhu s módou dosud kraloval tuzemský e-shop Zoot. Firma se však nadmíru zadlužila a prochází nyní s novým investorem v zádech insolvenční reorganizací.

„Jedním z nutných úsporných kroků nového managementu firmy bylo snížení výdajů na reklamu a marketing.