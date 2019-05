Firmy bojují o prostor. Na trhu je málo volných kanceláří a hal | E15.cz

Kvůli hladu firem po kancelářských a průmyslových plochách je možné aktuálně na trhu jen obtížně najít volné prostory vhodné k okamžitému nastěhování. U moderních kanceláří se v Praze podíl volných ploch na celkové výměře pohybuje pod pěti procenty. Developerům to umožňuje snížit objem pobídek, kterými lákají nájemce.

Takzvaná neobsazenost v administrativní části realitního trhu spadla za čtyři roky o více než 12 procentních bodů. Nezůstalo to bez vlivu na výši nákladů na kanceláře.

„Klesající míra neobsazenosti nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů,“ uvedlo sdružení poradenských firem Prague Research Forum ve zprávě o trhu za první čtvrtletí. Za metr čtvereční nejlepších ploch se aktuálně měsíčně platí téměř 23 eur. V roce 2015 se za stejnou plochu platilo sotva 20 eur.

Na kancelářském trhu se developeři ještě před čtyřmi roky o nájemce prali. Přetahovali si je různými pobídkami typu nájemních prázdnin nebo příspěvků na vybavení. To je však již minulostí.

„Přímo na nájmy současná situace na trhu velký vliv nemá. Pokud stoupají, tak velmi, velmi zvolna. Spíš se to promítne do jiné oblasti, a to že při získávání nájemníka není zapotřebí tolika pobídek,“ uvedl Ivo Mravinac, mluvčí skupiny Penta, která patří mezi nejaktivnější developery v metropoli.

V případě skladů a výrobních hal se množství prázdných ploch drží nízko již třetím rokem.

„V celé České republice je momentálně pouze devět nemovitostí s plochou deseti tisíc metrů čtverečních a více, které si můžete pronajmout,“ řekl Harry Bannatyne, vedoucí oddělení průmyslu v poradenské společnosti Colliers International.