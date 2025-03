Česko sice patří k evropským zemím, na jejichž silnicích přibývá čistě elektrických vozů nejpomalejším tempem, možnou změnu trendu nicméně naznačují poslední data tří největších leasingových společností působících v tuzemsku. Jednak ukazují, že rychle přibývá firem, které prostřednictvím operativních leasingů zařazují elektromobily do svých flotil, jednak dokládají, že celkové náklady vlastnictví elektrických aut jsou nižší než u vozů se spalovacími motory.

Flotilu třiceti tisíc automobilů půjčuje svým zákazníkům leasingová společnost Drivalia, z nichž čistě elektrické vozy tvoří pět procent, dalších pět procent pak plug-in hybridy. V případě elektroaut firmy volí hlavně model Škoda Enyaq, na který připadá třetinový podíl. Často také vybírají Volkswagen ID.3, BMW i4, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 nebo Opel Corsa Electric.

„Pozorujeme neustálé zvětšování skupiny firem, které elektrická auta zařazují do svých flotil. V rámci zákaznického portfolia Drivalie v Česku se jejich počet ke konci loňského roku za posledních osmnáct měsíců ztrojnásobil. Nyní má 18 procent našich firemních klientů ve flotile alespoň jeden elektromobil, ve skupině korporátních zákazníků je to 21 procent,“ uvádí generální ředitel Drivalia Lease Czech Republic Martin Brix. Nejčastěji tito zákazníci působí v energetice, v informačních technologiích či ve farmacii.

Konkurenční leasingovka Arval pracuje s téměř 36 tisíci automobily pro operační leasing, z nichž baterií poháněné vozy (BEV) tvoří necelou tisícovku: nejčastěji jde o modely Škoda Enyaq, Tesla Model Y a Hyundai Kona Electric, v nabídce nechybí ale ani čínská MG.

„Bateriové elektromobily do firemních flotil začaly pronikat nejprve skrze vyšší kategorie vozidel, tedy cenově dražší a vybavenější vozy pro management. Důvodem byla jednak snaha vedení společností jít ostatním příkladem, ale též nedostatek dostupných modelů nižších kategorií,“ popisuje šéfkonzultant Arvalu Tomáš Kadeřábek.

V současnosti svádí automobilky patrně největší souboj v segmentu dostupnějších kompaktnějších modelů s cenovkou kolem půl milionu korun. Lze proto předpokládat, že levnější vozy, které výrobci postupně uvádí na trh, rovněž napomohou k četnějším průnikům elektromobilů do firemních flotil.

„Není bez zajímavosti, že i u levnějších modelů zákazníci volí vybavenější verze. Například u Škody Elroq to byly modely First edition, kde ceníková cena přesahovala 1,3 milionu. Druhá nejčastější byla verze Elroq Selection 85 s cenou přes milion,“ dodává Jiří Beran, vedoucí značek a marketingu ve Volkswagen Financial Services. Společnost má v portfoliu přes 25 tisíc smluv na vozy půjčované přes operativní leasing.

Elektromobily na operativní leasing

Nejlevnější elektromobily, které firmy mohou touto formou pořídit, vyjdou na částku začínající na zhruba deseti tisících korun měsíčně bez DPH, a to včetně souvisejících služeb. Výši splátky ovlivňuje mimo jiné i stupeň výbavy, délka financování, měsíční nájezd, volba pneumatik, pojištění nebo asistence. „Například Volkswagen ID.3 lze mít na operativní leasing za měsíční splátky od 10 340 Kč bez DPH, přičemž výši splátek přirozeně ovlivňuje pořizovací cena i zůstatková hodnota,“ říká Beran.

Určující pro výpočet leasingové splátky jsou celkové náklady na provoz, které se zrcadlí v ukazateli TCO (total cost of ownership, tedy celková cena pořízení a provozování vozidla). „Naše aktuální propočty ukazují, že ve většině automobilových segmentů už vychází TCO u elektromobilů lépe než u konvenčních vozidel,“ říká Brix.

Ještě nedávno to přitom platilo pouze pro nejvyšší kategorie vozů. „Nyní se ukazuje, že elektrické auto je nejefektivnější volbou i v dostupnějších segmentech včetně vyšší střední třídy, kam patří řada žádaných modelů,“ dodává Brix. Ze čtrnácti sledovaných kategorií vozidel vycházejí Drivalii elektromobily z pohledu TCO nejlépe v osmi případech.

„Máme podobnou zkušenost,“ potvrzuje Beran z VW. „Například u pětileté kalkulace mluví náklady na provoz a servis u vozů vyšší střední třídy již ve prospěch elektromobilů,“ dodává.

Přestože čistě elektrických osobních automobilů na tuzemských silnicích přibývá, v kontextu evropských zemí patří čeští zákazníci k těm nejkonzervativnějším. Počet těchto vozů se v Česku loni zvýšil asi o čtrnáct tisíc na více než 36 tisíc, nejčastěji se jednalo o modely americké Tesly. Elektromobily tak tvořily půl procenta ze všech automobilů, které byly v tuzemsku registrované, uvedlo Centrum dopravního výzkumu s odkazem na data ministerstva dopravy začátkem tohoto roku.

První dva měsíce letošního roku přinesly růst obchodu s elektromobily v Česku, a to i přesto, že celkový trh s auty meziročně zpomalil o čtyři procenta. Prodej elektromobilů přitom stoupl meziročně o 86 procent na 1718 vozů, uvedl Svaz dovozců automobilů. Statistiku nicméně ovlivňuje loňský náběh dotačního programu na pořízení těchto vozů, kvůli kterému řada zákazníků vyčkávala s koupí na příští měsíce.