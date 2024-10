Evropská komise začala vyšetřovat Temu. Dostatečně nekontroluje prodej nelegálních výrobků

Evropská komise (EK) začala vyšetřovat čínského internetového prodejce Temu. Podezírá ho, že se dostatečně nesnaží zabránit prodeji nelegálních a potenciálně nebezpečných výrobků. Tím by se firma provinila proti unijnímu právu. Komise to dnes uvedla v tiskové zprávě. O hrozícím vyšetřování ve středu informovala agentura Bloomberg.

„Chceme se ujistit, že prodávané výrobky (na platformě Temu) splňují normy EU a neohrožují spotřebitele,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Pokud se podezření komise potvrdí a společnost Temu bude shledána vinnou z protiprávního jednání, může podle nového evropského nařízení o digitálních službách (DSA) dostat pokutu v ekvivalentu až šesti procent svého ročního obratu.

Temu je mezinárodní verzí čínského giganta v oblasti elektronického obchodování Pinduoduo, který zahájil činnost v roce 2015. Nabízí nepřeberné množství zboží - od oblečení, hraček, bytových dekorací, nářadí až po high-tech. V Evropě je firma úspěšná díky strategii velmi nízkých cen. V září aktivně využívalo služeb Temu v Evropské unii 92 milionů lidí, uvedla EK.

Komise uvedla, že někteří nepoctiví obchodníci, které firma dříve zablokovala, se na jejích stránkách znovu objevují. Existuje také riziko, že by se platforma mohla stát návykovou díky programům odměn. To by mohlo mít negativní důsledky pro fyzickou a duševní pohodu člověka, argumentuje komise.

Evropská komise mimo jiné plní v EU roli antimonopolního úřadu. Podobné řízení už zahájila proti společnostem X (dříve Twitter), Tiktok a AliExpress. Velké on-line platformy jsou podle DSA povinny přísně zakročit proti nelegálnímu obsahu na internetu.

Temu se zavázala k úzké spolupráci s EK. Firma také zvažuje, že se připojí ke skupině platforem elektronického obchodování a značek, jako je Amazon, Alibaba, eBay nebo Adidas, které spolupracují s cílem zabránit prodeji padělaných výrobků na internetu v Evropě. Podle agentury Reuters to vyplývá z programu jejich jednání plánovaného na 11. listopad.