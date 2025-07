ANO má pod 30 procent. Spolu ustálo bitcoinovou kauzu, ukazuje volební průzkum

Podle červencového volebního modelu agentury NMS Market Research by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO, které si však oproti předchozímu měsíci pohoršilo na 28,7 procenta. Koalice Spolu si naopak polepšila a aktuálně by získala 21,5 procenta hlasů. Třetí místo by obsadilo SPD ve spojenectví s Trikolorou, Svobodnými a hnutím PRO, které kleslo na 13,3 procenta, tedy o 3,4 bodu méně než v červnu. Do Sněmovny by se dostalo i hnutí STAN s podporou 12 procent voličů. Piráti se Zelenými by dosáhli na 7,9 procenta, což je jejich nejlepší výsledek od léta 2024. Hranici pěti procent by překročilo ještě hnutí Stačilo! s 5,8 procenta hlasů.