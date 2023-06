Fenomén Crocs. Gumové boty měly odejít do módního pekla, jejich prodeje ale dvojnásobně vzrostly | e15.cz

„Po mnoha letech jsem si je pořídil vloni ve slevě,“ vypráví Michal K. z Prahy, který pracuje ve filmovém průmyslu. Letos v zimě si crocsy koupil znova. „Chci mít na léto nové,“ říká. Chválí si praktičnost a pohodlí. A tak si objednal pro jistotu tři páry naráz, všechny v téže barvě.

Gumové sandály Crocs zaplavily trh v nultých letech a hned se staly hitem. Zatímco lidem z módy se ježily vlasy, zákazníkům se zalíbily – nemluvě o asijských napodobeninách za zlomek ceny. Masové rozšíření falešných produktů ovšem nebylo dobrou zprávou pro samotnou značku a její dny se zdánlivě odpočítávaly. Jenže nové marketingové oddělení v desátých letech vsadilo na vypečené módní spolupráce a vyhnalo obuv znovu zázračně nahoru.

„Crocsy jsou obuví, kterou si nazujeme, když jdeme do samoobsluhy pro malý nákup, na zahradu pro květy růží do vázy nebo si je zabalíme do kufru na pláž,“ říká designér a technolog obuvi Oldřich Voyta. „Obouvají je teenageři, kteří si je dolaďují ozdobami Jibbitz, dospělí je nosí z pohodlnosti a senioři kvůli jednoduchosti nazutí. Díky ‚collabům‘ se ale zrodila nová skupina nositelů – módní ikony, influenceři a všemožné celebrity.“