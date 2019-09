Hartmann-Rico po předchozím propadu loni opět zvýšil tržby na rekordních 4,6 miliardy | E15.cz

Výrobce zdravotnických potřeb Hartmann-Rico z Veverské Bítýšky na Brněnsku loni po předchozím propadu zvýšil tržby o 360 milionů korun na rekordních 4,6 miliardy korun. Zisk rostl více než dvakrát na 342 milionů korun a vrátil se na úroveň let předchozích, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin. Firma v minulých letech modernizovala výrobu, aby mohla zvýšit objem produkce, zároveň ji automatizovala a nemusela tak výrazně zvyšovat počet zaměstnanců.

Na konci loňského roku pro firmu pracovalo téměř 1550 lidí, což je o 50 více než v roce 2017 a o 110 více než o dva roky dříve. Firma postupně zvyšuje počet vyráběných operačních setů pro nemocnice, protože se do Česka přesunula výroba z Německa. Denně se v Česku loni vyrábělo 13 tisíc setů, postupně by výroba měla vyrůst o tři tisíce denně. Podstatná část tržeb však podniku stále putuje ze zahraničí, i loni to byly zhruba dvě třetiny. Operační sety slouží pro různé operační výkony a výhodu mají v tom, že lékaři dostanou v jednom balíčku sterilní nástroje pro jedno použití a snižuje se tak riziko infekce.

Společnost má v Česku ještě další dva závody, v Chvalkovicích na Náchodsku a v Havlíčkově Brodě. Všechny prošly v minulých letech modernizacemi za desítky milionů korun. Menší závod vznikl také loni z detašovaného pracoviště v Zastávce u Brna, kde se vyrábějí roušky.

Český podnik je více než čtvrtstoletí součástí německé skupiny Hartmann, která působí po celém světě a zaměstnává téměř 11 tisíc lidí.