I hodinky luxusních značek měří čas neúprosně. Prožijte jeden den s Paní času Tamarou Kotvalovou

Tamara Kotvalová má kvůli své pracovní vytíženosti kultury jako šafránu. „Hanebně málo! Ale když už, tak jde vždy o kulturu kvalitní,“ usmívá se na mě z krémové pohovky dokonale upravená žena v lehkých smetanových šatech a její pohled se stočí k červeno-bílému plátnu za psacím stolem. „Mému srdci je nejbližší vážná hudba, koncerty Pražského jara si neodpustím. Čtu romány, ale především literaturu faktu, o našich předcích, o osobnostech kulturních a politických, ideálně z období kolem druhé světové války. Snažím se obklopovat obrazy a výtvarným uměním obecně, ráda čas od času zajdu na výstavu… A lituju, že v umění nejsem poučenější, ale prostě jsem v životě neměla dost času,“ říká Paní času a pohrává si s hodinkami, jedněmi ze své cenné sbírky stovky luxusních kousků.

I vlivem její úcty a respektu ke kultuře a umělcům se firma Tamary Kotvalové stala součástí 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který vypukne v pátek 28. června. „Jsme hrdí na to, že se můžeme stát partnery tak významné události, která rezonuje celou Evropou. My v Carollinu podporujeme osobnosti a projekty, jejichž věhlas překonává hranice naší země, jichž bychom si měli vážit a být na ně adekvátně hrdí. Národní hrdost mnoha lidem chybí. Myslet na své kořeny a na to dobré, co v Česku vzniká, je naše poselství hlavně mladé generaci,“ přibližuje Tamara Kotvalová jeden z hlavních důvodů spolupráce s MFF KV. A pak společně, v duchu zadání z redakce, probereme její zítřek. Pojďme teď spolu prožít jeden den Tamary Kotvalové.