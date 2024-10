Dortíky cukrářky Ivety Fabešové jsou známé svými čistými liniemi, jednoduchým tvarem i jakousi ženskou elegancí. Podobně by se snad dalo mluvit i o nové pražské kancelářské budově Masaryčka, kterou navrhla světoznámá architektka Zaha Hadid a kde právě Fabešová v pátek otevírá zbrusu novou dvoupatrovou pobočku své cukrárny. Fabešová to oznámila na svém instagramu.

V cukrárně Fabešové ve Werichově vile na pražské Kampě je neustále plno, a bylo tak otázkou času, kdy přijde další pobočka. „Chystám nový projekt ve dvou podlažích budovy Masaryčka u pražské Florence. V přízemí se otevře kavárna, zatímco ve vyšším patře plánujeme zřídit výrobní prostory a malou akademii,“ popsala v červenci Fabešová. Mnohem více než dřív se chce zaměřit na pečivo a zákusky, které bude možné si vzít s sebou. Rohová cukrárna se ostatně bude nacházet hned vedle nově budovaného nástupiště Masarykova nádraží, kam budou zajíždět i vlaky z letiště. „Za hranicemi vidíte, že cukrárny často nabízejí velké množství balených produktů s sebou. Máte to v krásných obalech, dostanete to do hezké tašky a můžete to přivézt domů jako dárek. To mi u nás chybí,“ uvedla cukrářka.

Do Werichovy vily chodí návštěvníci ke slavné cukrářce nejen na sladké, ale také na snídaně. Ty se budou podávat i v Masaryčce, v trochu jiné podobě. „Už mě neoslovuje běžná snídaňová nabídka, jako jsou avokádové toastové chleby. Proto jsem vyvinula koncept snídaní ve stylu michelinských restaurací, kde hlavní roli hrají špičkové suroviny a jedinečný způsob servírování,“ říká Fabešová. Menu připravila s šéfkuchařkou Kristínou Nemčkovou. „Budeme tam mít vlastní domácí pečivo, celodenní brunche a v nějaké formě i vajíčka, ale už ne v takové míře jako dosud.“ Za projektem stojí investorská skupina, kterou nechtěla jmenovat.

VIDEO: Šestnáct hodin na nohou, hodně stresu a křiku. Začátky v kuchyni si člověk musí protrpět, řekla pořadu FLOW michelinská kuchařka Nemčková

Přihlásit se FLOW: Začátky v kuchyni si člověk musí protrpět. Nakonec si zvykne, říká top česká kuchařka Kristína Nemčková • e15

S otevíráním nových poboček má Fabešová bohaté zkušenosti. Vždyť s bývalým manželem dokázala vybudovat úspěšnou síť kaváren IF Café, o niž ale po rozvodu před několika lety přišla. Zůstal jí vlastní um i silný osobní příběh. To dokázala přetavit ve vlastní byznys, který letos čeká velký milník. „Těším se na Vánoce, kdy už bude provoz v Masaryčce plně zaběhlý,“ řekla Fabešová. „Je to pro nás určitě velká výzva. Jsou s ní spojena velká očekávání a pevně věřím, že je zvládneme v maximální míře naplnit.“

Neon Purple

Futuristicky vyhlížející dortík s velkou čokoládovou květinou navrchu nemá neobvyklou fialovo-růžovou barvu náhodou. Jde o dezert, který je inspirovaný barevnou paletou limitované edice bezdýmného zařízení Iqos Iluma Neon Purple, který byl uveden do prodeje 20. května, a originálními chutěmi náplní Levia. Jádro dortu tvoří světlý piškot, bohatě naplněný osvěžující směsí borůvek a máty. Obaluje ho jemná vanilková pěna, zatímco povrch pokrývá růžová poleva. Celkový vzhled dezertu zvýrazňují stříbrné třpytky a výrazný lesk polevy. Týmu Ivety Fabešové se dezert natolik zalíbil, že ho plánuje zařadit i do běžné nabídky.

Neon Purple|Iveta Fabešová

Rubikova kostka

Rubikova kostka je patrně jeden z nejpracnějších dortů v nabídce cukrárny. Kostka obsahuje několik příchutí, jako je citron, limeta, čokoládová pěna, oříšková ganache s karamelem či třešeň. I s čokoládovým podstavcem by měl uspokojit pět strávníků. „Mám ráda barevné dezerty, i když ve svém osobním životě dávám přednost spíše konzervativním barvám jako bílá, černá nebo modrá. Barvy si plně užívám v práci,“ říká Fabešová.

Rubikova Kostka|Iveta Fabešová

Limetka

Byl to právě citron – zákusek ve tvaru citronu –, který Fabešovou proslavil. Na dortík se sjížděli lidé z celé republiky do původních kaváren, které ještě provozovala s teď už bývalým manželem. Po otevření vlastní cukrárny zařadila na menu nejen populární Citron, ale i Limetku nebo Mandarinku. „Vůči dezertu ve tvaru citronu, který jsem představila před osmi lety, byli někteří zákazníci nejprve skeptičtí. Dnes už jsou lidé na neobvyklé tvary a syté barvy zvyklí.“

Limetka|Iveta Fabešová

Saturn

Při tvorbě nových dezertů začíná Fabešová vždy přemýšlením o vizuální stránce a poté teprve řeší, co bude uvnitř. Jsou tu však výjimky. „Saturn, inspirovaný stejnojmennou planetou, jsem měla chuťově vyjasněný hned od začátku,“ říká Fabešová. Uvnitř se ukrývá směs manga, kokosu a vanilky, která evokuje exotický ráj. Tato kombinace chutí podle ní zaručuje, že Saturn je nejen vizuálně atraktivní, ale i lahodný.

Saturn|Iveta Fabešová