Jak vydražit obraz za 57 milionů? Musíte nalákat ty správné klienty, stačí dva, říká galerista Tomáš Hejtmánek

Plátno, které se stalo vůbec nejdražším obrazem poválečného českého umění, přivezl Tomáš Hejtmánek ze Spojených států takřka v batohu na zádech. Ještě ani netušil, o jak velkou vzácnost jde. Tohle vyprávění by se neztratilo ani v románu. Dům ze 17. století, jímž nás galerista, malíř a restaurátor provází, je podobných příběhů plný. Vždyť také Arthouse Hejtmánek patří do trojice nejúspě­šnějších aukčních domů v České republice.

„Trh s uměním jsem sledoval už od devadesátých let a vždycky mě to bavilo. Přestože jsem profesí restaurátor a malíř, postihla mě sběratelská nemoc, jak často říkám, a shromažďování umění jsem propadl,“ přiznává majitel aukčního domu známého jak pečlivě připravenými aukcemi, tak objevnými výstavami, které doplňují výpravné katalogy. „Původně jsme s bráchou Oldřichem začínali ve firmě Arcimboldo, kde jsme byli několik let společníky. Brácha se ale víc zaměřuje na mimoevropské, asijské kultury, a tak jsme se po čase dohodli, že se rozdělíme, a já jsem založil vlastní firmu. Společnost Arthouse Hejtmánek provozujeme s manželkou a postupně přibíráme i své děti,“ charakterizuje Tomáš Hejtmánek pětičlenný rodinný podnik a provádí mě svým bubenečským domem ze 17. století, jehož stěny lemují nejen desítky obrazů, soch, grafik, ale i předmětů z oblasti uměleckého řemesla a designu.

Kouzelný dům se zahradou

Málokterý aukční dům má tak širokou nabídku jako právě Arthouse. „Zaměřujeme se třeba i na nábytek, který je dost náročný na transport či restaurování, a nabízíme také porcelán, sklo, koberce, šperky. Prostě všechno, čím se doma lidé obklopují a s čím rádi žijí,“ říká Tomáš Hejtmánek.