Výrobci deskových her a puzzle se zařadili k vítězům pandemie | E15.cz

Opatření proti koronaviru nezasáhla všechny obory stejně ani v Německu. Nejvíce trpí gastronomie a nepotravinový maloobchod v centrech velkých měst, která se prakticky vylidnila. Řada odvětví během uzávěr naopak zaznamenala obrovský růst. Zůstanou-li stranou potraviny a drogistické zboží, ale i celý internetový prodej jako specifickou oblast velkoobchodu, je tu růst stavebnictví, ale i mnohem menšího průmyslu deskových her a puzzle.

Deskové a karetní společenské hry a dílkové skládačky obrázků známé jako puzzle byly na vzestupu už v předchozích letech. Loňský rok byl ale pro výrobce společenských her a puzzle opravdovým boomem.

V dětských hrách to byl podle údajů Svazu vydavatelů společenských her nárůst o 13 procent, ve hrách pro dospělé pak 30 procent. Celkově statistici uvádějí růst 21 procent v celém segmentu společenských her. Němci se zkrátka nudili více než o rok dříve a během uzávěr si pořídili více zábavy než v minulosti.

Větší poptávka se týkala i puzzle. Společnost NPD, provádějící výzkum trhu, zaznamenala růst zájmu o puzzle v Německu o celých 60 procent. Lídr německého trhu, který patří k největším i v Česku, společnost Ravensburger zaznamenala růst prodeje puzzle o celou pětinu.

„S veškerou pokorou sledujeme, že naše branže je krizí zasažena mnohem méně,“ říká Clemens Maier, šéf představenstva firmy Ravensburger. „Jsme hrdí na to, že naše společnost může v této době ostatním takto pomoci a podpořit je,“ dodal Maier v německé televizi v narážce na uzávěry, v nichž si Němci skládají a hrají mnohem více než předtím. Ravensburger vykázala v prvním pandemickém roce obrat 632 milionů eur, její puzzle se po celém světě prodalo 28 milionů kusů.

„Zcela jistě profitujeme z toho, že lidé zůstávají doma,“ potvrzuje Maierova slova Axel Kaldenhoven, výkonný šéf berlínského vydavatele her Schmidt Spiele. Kaldenhoven si nicméně stěžuje na to, že jeho oboru chybějí veletrhy, setkávání s ostatními, protože bez přímého kontaktu s konkurencí se hry a puzzle nemohou dál rozvíjet.

Společenské hry a puzzle jsou v Německu velmi populární. Podle průzkumu Institutu Allensbach, společnosti pro výzkum veřejného mínění, si tu a tam zahraje nějakou společenskou hru 33 milionů Němců.

Celkem 5,6 milionu německých občanů hraje dokonce pravidelně, několikrát týdně. Nejčastěji hry a puzzle Němci využívají jako prostředek relaxace, v době koronavirové i jako psychickou terapii.

Autor je spolupracovníkem redakce