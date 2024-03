Bylo mi 21 let, na Šumperské numismatické aukci jsem tehdy za astronomických 47 tisíc korun koupil 1 Kčs 1947 v hliníku. Šlo o vzácný materiálový odražek, neboť naprostá většina korun s touto datací je ražena ze slitiny mědi a niklu. Při následné přípravě aukce – vydělával jsem si totiž jako student arbitráží mezi kamennými a on-line aukcemi – jsem zjistil, že mince nese znaky padělku. Pobočka numismatické společnosti tehdy oponovala, že by si studenti neměli kupovat tak drahé mince a že o padělek nejde, navzdory názoru jiných expertů. Peníze nakonec vrátili zpět, ale strach, že i na oficiální aukci můžete koupit padělek, zůstal.

O koupi NFT jsem raději nemluvil

O dvanáct let později, během jara 2020, jsem se při prohlížení Twitteru dozvěděl o NFT. Tehdy jsem již nějaké zkušenosti s blockchainem měl, draze zaplacené brzkým prodejem bitcoinu v roce 2016 a pozdním prodejem etherea v roce 2018. Možnosti zapisovat, obchodovat a jednoduše ověřovat digitální předmět reprezentující digitální umění, sběratelské předměty, herní předměty, mě v kontextu zkušenosti s mincemi zaujala.

Krátce na to následoval nákup prvního NFT, tehdy jsem přibližně za pět ETH (1000 dolarů v roce 2020) kupoval CryptoPunka, o nákupu jsem však nikomu neřekl, styděl jsem se za něj.

Asymetricky jsem sázel na to, že do pěti let se tato ikonická kolekce CryptoPunks dostane do mainstreamu, bude se dražit v předních aukcích jako Christie’s nebo Sotheby, a já NFT následně prodám. Nebo se tak nestane a věc vytěsním podobně jako nákup akcií Wirecard.

Bitcoin šplhá k rekordům, ale to největší kryptošílenství teprve přijde Kryptoměny

Nicméně jsem se mýlil. Již na podzim zájem o NFT začíná růst a v březnu 2021, deset měsíců od nákupu kulminuje aukcí jednoho z nejslavnějších NFT The First 5,000 Days od umělce Beeple s finální cenou 69,3 milionu dolarů. Jen dva měsíce potom pořádá aukční síň Christie’s první aukci, naplnila se tak moje podmínka pro prodej a se svým CryptoPunkem se loučím za 95 000 dolarů. Tři měsíce na to cena šplhá na 400 000 dolarů a já o prodeji přestávám mluvit, stydím se za něj.