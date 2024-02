Za necelé dva měsíce čeká bitcoin čtvrté takzvané půlení (halving), které v předchozích třech případech pokaždé vedlo k prudkému růstu ceny kryptoměny. Jenže letos to vypadá, že poprvé v historii by mohl bitcoin rozmetat svá dosavadní cenová maxima ještě před tím, než ke snížení počtu denně vygenerovaných bitcoinů na polovinu (proto výraz půlení) vůbec dojde.

Vliv halvingu, který je například podle ekonoma Dominika Stroukala spíše psychologickou záležitostí, momentálně zastiňuje efekt nedávno schválených burzovně-obchodovaných fondů (ETF) krytých bitcoinem. Do nich tečou denně stovky milionů dolarů, správci fondů v čele s BlackRockem proto na popud svých klientů nakupují tisíce bitcoinů denně. Pro srovnání: efekt halvingu ztenčí příliv nových bitcoinů na trh jen o 450 mincí.

Na co všechno dát pozor při investici do krypta? Podívejte se na video:

„Halving sám o sobě je zejména marketingovou mediální událostí. Jinak je vše dopředu známé, ale to, co známé s jistotou není, je právě mediální pokrytí celého fenoménu. A protože se o bitcoinu bude psát, tak už to samo o sobě může cenu zvednout a nastartovat růst,“ předpověděl už v listopadu Stroukal.