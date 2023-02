Kiwi.com loni utržilo padesát miliard, nejvíce od svého vzniku | e15.cz

V pandemických letech 2020 a 2021 brněnský vyhledávač letenek Kiwi.com zabředl do hlubokých ztrát, loni ale vytěžil efekt odkládané poptávky a zaznamenal rekordní výsledky. Společnost utržila nejvíce od založení v roce 2012, a to padesát miliard korun, meziročně o 33 miliard více. Hrubý provozní zisk se vyšplhal na téměř deset milionů eur, zhruba 237 milionů korun. V exkluzivním rozhovoru pro E15 to uvedl zakladatel společnosti Oliver Dlouhý s tím, že to jsou předběžné výsledky.