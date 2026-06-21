Lidl zavře řadu prodejen po celém Česku. Na seznamu jsou Brno, Plzeň i další města
- Lidl dočasně uzavře 13 prodejen kvůli rekonstrukcím.
- Obchody přejdou na nový koncept s pevnými sekcemi pro nepotravinářské zboží.
- Řetězec chce zákazníkům usnadnit orientaci i hledání sezonních výrobků.
Lidl se chystá dočasně uzavřít třináct prodejen napříč Českem. Důvodem jsou rekonstrukce, po nichž mají pobočky fungovat podle nového konceptu. Ten mění především způsob, jakým řetězec zákazníkům nabízí nepotravinářské zboží.
Omezení se dotkne obchodů ve velkých i menších městech. Lidl zatím nezveřejnil přesný harmonogram uzavírek ani to, jak dlouho zůstanou jednotlivé pobočky mimo provoz.
Termíny se totiž mohou měnit podle tempa rekonstrukce a dohody se stavebními firmami. Řetězec proto chce zákazníky informovat vždy až před konkrétním uzavřením. Lidé by si měli před cestou do dotčených obchodů ověřit aktuální otevírací dobu na webu nebo v aplikaci Lidl Plus.
Pobočky, které čeká uzavření
- Plzeň, Vejprnická ulice
- Bruntál
- Doksy
- České Budějovice, Labská ulice
- Opava, Těšínská ulice
- Brno, Trnkova ulice
- Rumburk
- Slaný
- Tábor, ulice Kpt. Jaroše
- Holice
- Znojmo, Přímětická ulice
- Rokycany
- Bohumín
Po dobu uzavření budou muset zákazníci využít jinou prodejnu v okolí. Jak dlouho omezení potrvá, bude záviset na rozsahu prací. U některých obchodů může jít o kratší zásah, jinde si modernizace vyžádá rozsáhlejší stavební úpravy.
Místo akčních košů přijdou stálé sekce
Přestavby souvisejí s širší proměnou českých prodejen Lidlu. Řetězec v nich zavádí koncept takzvaných Lidl světů, který má zákazníkům usnadnit orientaci především v nepotravinářském sortimentu.
Ten byl dosud do značné míry navázán na týdenní akce. Umístění výrobků se proto často měnilo a zákazníci museli při každé návštěvě zjišťovat, kde se například nachází nářadí, sportovní vybavení nebo potřeby do domácnosti.
Nové tematické části v Lidlu
- kuchyně a domácnost,
- dílna a zahrada,
- bydlení,
- sport a volný čas,
- móda a doplňky,
- dětský svět.
Zboží ze stejné kategorie tak má zůstávat na jednom místě i poté, co skončí konkrétní týdenní akce. Zákazník by už neměl hledat například kuchyňské spotřebiče pokaždé v jiné části prodejny.
Velikost jednotlivých oddělení se bude v průběhu roku měnit. Na jaře dostane více prostoru zahradní vybavení, před zimou naopak teplejší oblečení, potřeby do domácnosti nebo sezonní sortiment.
Lidl přenáší do prodejen logiku e-shopu
Řetězec se při změně inspiroval vlastním internetovým obchodem. Také v něm zákazníci procházejí nabídku podle stálých kategorií a výrobky nejsou rozděleny jen podle aktuálních slevových akcí.
Stejné členění se promítá i do akčních letáků. Jednotlivé světy mají vlastní barevné označení, které odpovídá navigaci v kamenných prodejnách. Nově přidané výrobky Lidl označuje nápisem „Nově pro tebe“.
Koncept už řetězec vyzkoušel v Německu. V Česku se jeho podoba opírá také o zkušenosti z prodejny v Mníšku pod Brdy, která zákazníkům nabízí jednodušší členění prostoru a přehlednější rozmístění sortimentu.
Podle tohoto vzoru mají postupně vznikat další nové a modernizované prodejny. Nejde tedy jen o přesunutí několika regálů. Přestavby mají vytvořit jednotnější systém, podle něhož se zákazník zorientuje i v pobočce, kterou běžně nenavštěvuje.
Prodejny mění i další řetězce
Do modernizace obchodní sítě investují také konkurenti Lidlu. Penny letos plánuje upravit téměř tři desítky prodejen. Zatímco drobnější rekonstrukce mohou trvat jen několik dní, rozsáhlejší zásahy do starších budov někdy uzavřou obchod i na několik měsíců.
Své pobočky postupně předělává také Billa. Zaměřuje se na úspornější provoz, větší nabídku čerstvého zboží a přehlednější uspořádání prodejní plochy.
Proměňuje se rovněž nabídka Kauflandu, který stejně jako Lidl patří do německé skupiny Schwarz. Do jeho prodejen se dostaly některé privátní značky známé z Lidlu, například Crivit, Silvercrest nebo Lupilu.