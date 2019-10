Pojišťovna Lloyd's vstoupí po víc než 300 letech do on-line světa | E15.cz

Pojišťovací a zajišťovací syndikát Lloyd's of London se sídlem v londýnském City vstoupí příští rok do on-line prostředí. Jeden z jeho téměř stovky členů, zajišťovna Munich RE, pak začne nabízet výhradně internetové produkty a služby.

Lloyd's of London poskytuje speciální pojištění a zajištění, od pojištění ropných vrtů po pojištění nohou fotbalových hvězd. V poslední době se ale podniku finančně nedaří a stěhování směrem k on-line má přispět k šetření nákladů.

Největší světová zajišťovna Munich Re začne vydávat pojistky pomocí výhradně on-line rozhraní 1. ledna. Elektronický pojišťovatel Munich RE, kterému se přezdívá „syndikát v krabičce“, je tím nejzajímavějším ze šesti návrhů na přestavbu pojišťovacího trhu, které představil generální ředitel Lloyd's John Neal.

Lloyd's podle něj za svou více než tři století trvající historii ztratil titul inovátora v pojišťovnictví. „Mým úkolem je získat prvenství zpět a také výrazně snížit náklady na obchodování," prohlásil.

Tomu má částečně přispět také plán na přechod do on-line světa i pro domlouvání obchodů. To tradiční ústav s víc než 300letou historií dosud odmítal. „Celkově by po posílení on-line obchodování naše náklady mohly klesnou na zhruba 30 procent příjmů oproti současným 40-ti,“ uvedl Neal.

Neal, který nastoupil do vedoucí pozice téměř před rokem, plánuje v příštích pěti letech v Lloyd's snížit cenu pojišťovacích produktů na polovinu.

Usiluje o zlepšení poměru nákladů a nárokovaných škod proti pojistnému, což je měřítkem ziskovosti pojišťoven. Tento ukazatel se začal zlepšovat už v loňkém pololetí, a to na 95,5 procenta z 96,9 procenta. Čím níže je ukazatel pod 100 procenty, tím větší je ziskovost pojišťovny. Překročení hranice 100 procent pak znamená ztrátu.

Lloyd's of London tvoří téměř stovka pojišťovacích syndikátů, což jsou v podstatě menší pojišťovny operující v rámci jednoho trhu. Lloyd's of London slouží hlavně k pokrytí specifických rizik v rámci podnikové sféry.

Běžné pojistné produkty pro masový trh nenabízí. Služby trhu Lloyd's of London využívají klienti ve více než 200 zemích světa. Vlastní kanceláře má ve zhruba třicítce států. Počátky seskupení sahají do roku 1689, kdy tehdejší Lloyd's Coffee House nabízel služby hlavně majitelům lodí a dalším obchodníkům.