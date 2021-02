Ikea se spojí s bankou Ikano, nabídne nové financování nákupů | E15.cz

Výsledkem spojení bude nabídka bankovních služeb přímo v obchodech Ikea, píše britský deník The Guardian. Služby doporučeného a zvýhodněného financování nákupu prostřednictvím Ikano bude Ikea nabízet jak přímo v prodejnách, tak na svém e-shopu.

„Je to významný krok směrem k poskytování bankovních služeb,“ uvedl k akvizici Krister Mattson, ředitel investic skupiny Ingka, která spravuje majetek Kampradových.

Jak moc úzce bude chtít Ikea s bankou Ikano spolupracovat, zatím zřejmé není, spojení musí navíc ještě posoudit antimonopolní úřady v zemích, kterých se transakce týká. Ikano sídlí v Lucembursku, Ikea, byť jde o švédskou firmu, má účetní sídlo v Nizozemsku. Ingka Group si v rámci obchodu zajistila opci na dokup zbylých 51 procent Ikano.

Současné spojení přitom není zcela nové. Ikano byla přímou součástí Ikea do roku 1988. Pak se obě společnosti osamostatnily. Kampradovi měli na Ikano několik dalších let stále vliv, pak ale podíl v bance postupně snižovali ve prospěch dalších menších investorů. Ikano dnes zprostředkovává financování nákupů zákazníkům řady různých firem, například v řetězcích s módou New Look nebo Oasis.