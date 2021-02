Výstaviště v Praze-Holešovicích opraví Křižíkovy pavilony | E15.cz

Na Výstavišti v Praze-Holešovicích pokračuje rekonstrukce Křižíkových pavilonů. Na jaře bude dokončen Pavilon D s tím, že investice do tohoto pavilonu dosáhne zhruba 55 milionů korun. Další budovy Křižíkových pavilonů pak projdou rekonstrukcí v následujících měsících, a to zhruba od června 2021 do září 2022 s celkovou investicí ve výši 199 milionů korun. Zároveň se vyrovnává v loňským prudkým meziročním poklesem návštěvnosti a tržeb, způsobeném koronavirovými zákazy.