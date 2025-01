Na Tomanovy dohlédne žalobce. Jako by šli krachu vstříc, tvrdí o vedení Smetanové cukrárny věřitelé

Hned na počátku ledna vstoupilo do insolvence Smetanové cukrárny Krajské státní zastupitelství v Praze. Aniž by náměstkyně krajského státního zástupce Eva Vašíčková komentovala důvody k tomuto kroku, podle expertů se tak obvykle děje v situaci, kdy nelze vyloučit kriminální aspekt. „Obecně má vstup státního zastupitelství do insolvenčního řízení důvod v podezření na trestné činy, které by mohly souviset s insolvenčním řízením, jako je například zneužívání insolvenčního řízení k obohacení či obcházení zákona nebo nepoctivé jednání,“ vysvětluje partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička. Státní zastupitelství má v obecné rovině rovněž chránit práva účastníků insolvenčního řízení, ať jde o dlužníka, či o věřitele.

Už v prosinci soud Smetanovou cukrárnu poslal do konkurzu, insolvenční návrh podala o měsíc dříve sama cukrárna s tím, že není schopna splácet své závazky. „Z prostředků své firmy jsem v posledních měsících zapůjčila společnosti Smetanová cukrárna více než 25 milionů korun, abych pomohla společnosti s výpadkem hotovosti, a tuto zápůjčku jsem kapitalizovala ve snaze nepřivodit předlužení společnosti,“ vysvětluje své kroky předcházející insolvenčnímu návrhu dcera exministra Tomana Kristina Tomanová.