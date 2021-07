Praha odhalila podobu stanic nové trasy metra linky D | E15.cz

Výstavba trasy D pražského metra se znovu komplikuje. Projekt získal zatím jen nepravomocné stavební povolení pro hlavní stavbu a zařízení staveniště. Aby získal regulérní povolovací razítko, musí investor do projektu zanést úpravy, které požaduje lokální spolek Pankrácká společnost, jež podala odvolání. Podívejte se, jak mají stanice a jejich okolí vypadat v galerii vizualizací.

Plán hlavního města počítá se zahájením stavby na jaře příštího roku. „Proti povolení se ale odvolala část obyvatel Pankráce, a zahájení stavby se tak může zpozdit,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr. Část místních proti stavbě metra vystupuje dlouhodobě, nesouhlasí například s vybudováním stanice Olbrachtova. Město podle náměstka již připravilo několik ústupků, o kterých s obyvateli jedná. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnicí.

„Možnosti jsou dvě. Buď se se spolkem Pankrácká společnost a SVJ Kovářovicova dohodneme, nebo ne, a pak to bude řešit ministerstvo dopravy. Než by ale rozhodnutí padlo, zahájení stavby by se samozřejmě mohlo zpozdit,“ řekl Scheinherr.

Podle informací zveřejněných na stránkách Pankrácké společnosti ale lidé postupu města nevěří a upozorňují, že v projektové dokumentaci všechny kontroverzní body zůstávají. „Nepravomocné stavební povolení získala stará, pro obyvatele a spolek nepřijatelná varianta,“ píše se v prohlášení. Lidé nevěří ani argumentu, že město nyní potřebuje co nejdříve získat stavební povolení, a teprve pak slíbené změny projektu provede.

Požadované změny podle Scheinherra vyjdou asi na sto milionů korun. „To je ale stále lepší než odložení stavby, čímž by se prodražila o několik miliard,“ dodal.

Potíže provázejí dílo dlouhodobě. Naposledy ministerstvo dopravy v červnu zrušilo námitku podjatosti magistrátu, kterou podala Pankrácká společnost. Ve stejné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že DPP může uzavřít smlouvu s vítězem tendru na stavbu první části metra. To blokovalo předběžné opatření vydané kvůli námitce jedné ze stavebních firem. Problémy měl magistrát dlouhé roky také se získáním pozemků zejména v Krči. Tam se s majiteli nakonec domluvil.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, nebylo ještě rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,8 miliardy korun a investorem je DPP.