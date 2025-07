Fiala: Za výpadkem proudu byla technická závada, postihla 500 tisíc odběrných míst

Příčinou dnešního rozsáhlého výpadku elektřiny v České republice byla technická závada, řekl po odpoledním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) novinářům premiér Petr Fiala (ODS). Vyloučil, že by za problémy stál kybernetický útok. V současnosti zůstává bez proudu 2000 odběrných míst, původně jich bylo podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) postižených asi milion. Fiala ocenil práci ČEPS a dalších orgánů.

„Bude určitě potřeba ještě analyzovat všechny události, které se odehrály, abychom přesně věděli, co se stalo a byli schopni dělat prevenci před podobnými událostmi,“ řekl Fiala. Připojení zbývajících odběrných míst by se mělo stihnout ještě dnes, doplnil. „K plné obnově poškozené linky by mělo dojít nejpozději zítra (v sobotu) dopoledne,“ uvedl premiér.