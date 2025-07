Na Český národní den v Ósace zamíří i prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel odcestuje na čtyři dny do Japonska, kde mimo jiné navštíví světovou výstavu EXPO 2025. Zúčastní se Českého národního dne, který proběhne 24. července 2025 na 165. výročí narození Alfonse Muchy. Kromě toho zavítá ještě do Tokia, města Himedži a do Hirošimy.