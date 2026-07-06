Penny Market přes léto pozavírá prodejny. Na seznamu jsou Praha, Brno i Jablonec
- Penny Market přes léto dočasně zavře několik prodejen.
- Omezení se dotkne Prahy, Opavy, Brna i Jablonce nad Nisou.
- Někde půjde jen o týden, jinde termín návratu zatím chybí.
Zákazníci Penny Marketu se během léta musí připravit na další uzavírky. Diskontní řetězec podle svého oficiálního seznamu dočasně zavře několik prodejen napříč Českem. Na seznamu jsou Praha, Opava, Brno i Jablonec nad Nisou.
Nejde o trvalé rušení poboček, ale o rekonstrukci a modernizaci obchodní sítě. Pro zákazníky to ale v praxi znamená jediné: některé oblíbené prodejny budou na čas mimo provoz.
U části obchodů má omezení trvat zhruba týden. V jednom případě ale Penny zatím neuvádí, kdy se zákazníci do prodejny vrátí.
Penny zavře prodejny v Praze, Opavě i Brně
Jako první se podle aktuálního seznamu uzavře prodejna v Praze ve Vršovické ulici. Penny uvádí, že zavře 9. července v 15 hodin a znovu otevřít má 15. července.
Další pražská pobočka bude následovat krátce poté. Prodejna ve Vinohradské ulici přivítá zákazníky naposledy 16. července a znovu je uvítá 22. července.
Omezení čeká také zákazníky v Opavě. Prodejna v Rybářské ulici se má zavřít 23. července a znovu otevřít 29. července.
Na přelomu července a srpna přijde na řadu Brno-Komín. Prodejna v Bystrcké ulici má zavřít 30. července a otevřít 5. srpna.
Jablonec má zatím otazník
Zvláštní případ představuje Jablonec nad Nisou. Prodejna Penny Marketu v ulici Ivana Olbrachta se má podle oficiálního seznamu uzavřít 2. srpna v 15 hodin.
Termín znovuotevření ale u ní řetězec zatím neuvádí.
Seznam letních uzavírek Penny
Podle aktuálního oficiálního přehledu Penny se zákazníků týkají tyto letní uzavírky:
- Praha-Vršovická, Vršovická 1462/66: zavření 9. července 2026 v 15 hodin, otevření 15. července 2026,
- Praha-Vinice, Vinohradská 3217/167: zavření 16. července 2026 v 15 hodin, otevření 22. července 2026,
- Opava, Rybářská 2903/7: zavření 23. července 2026, otevření 29. července 2026,
- Brno-Komín, Bystrcká 1223/38: zavření 30. července 2026, otevření 5. srpna 2026,
- Jablonec nad Nisou, Ivana Olbrachta 4582/8: zavření 2. srpna 2026 v 15 hodin, termín otevření zatím není uveden.
Penny u seznamu doplňuje, že pokud není uvedeno jinak, prodejny se zavírají v 18 hodin a po rekonstrukci otevírají v 7 hodin ráno.
Někde se naopak po měsících otevře
Do stejného přehledu Penny patří také dvě dlouhodobě uzavřené prodejny, které se mají během léta naopak vrátit do provozu. Ty je ale potřeba odlišit od krátkých letních uzavírek.
V České Lípě je prodejna v Žitavské ulici zavřená už od 22. srpna 2025. Znovu otevřít má 22. července 2026.
V Českém Brodě je prodejna v ulici J. Kouly mimo provoz od 31. října 2025. Penny u ní uvádí plánované otevření 19. srpna 2026.
Penny modernizuje prodejní síť
Uzavírky souvisejí s modernizací obchodů. Penny uvádí, že tam, kde dočasně zavírá, chystá úpravy, aby se zákazníkům v prodejnách nakupovalo lépe.
Řetězec letos plánuje modernizovat desítky prodejen a do růstu i technologického rozvoje sítě investovat miliardy korun. U menších úprav bývá prodejna mimo provoz přibližně týden, větší zásahy ale mohou trvat výrazně déle.
Cílem mají být přehlednější obchody, příjemnější prostředí a úspornější provoz.