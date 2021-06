Prodejce Applu: jeden z prvních nájemníků v nové Masaryčce | E15.cz

S prodejcem produktů značky Apple skupina Penta uzavřela závaznou dohodu na pronájem 440 metrů čtverečních v první ze dvou budov od Zahy Hadid. Řetězec iStyle má v létě 2023, kdy chce developer stavbu dokončit, obsadit vůbec nejatraktivnější obchodní část komplexu. Bude to dvoupodlažní jednotka v čele nemovitosti směrem do křižovatky ulic Havlíčkova a Na Florenci.

Přízemí prodejny se bude nacházet na úrovni nástupiště, kam budou přijíždět vlaky z Letiště Václava Havla. Do prvního patra prodejny bude vstup z ploché střechy nad nádražním kolejiště, která propojí Florenc s lokalitou hlavního nádraží. Společnost iStyle předběžnou dohodu s Pentou bez dalších podrobností potvrdila.

Prodejce výrobků značky Apple není první, s kým má skupina předběžnou dohodu. Další nájemce představí v průběhu letošního roku. „Zájem o prostory v obou budovách od Zahy Hadid trvá od samého začátku, kdy jsme projekt představili. Silně se však zvýšil v okamžiku, kdy jsme začali stavět,“ říká Miloš Kocián, manažer společnosti Penta Real Estate, která má za celou skupinu na starosti development.

Česko-slovenská skupina, za kterou stojí především podnikatelé Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, začala první etapu byznysové čtvrti budovat počátkem letošního roku, kdy získala po sedmi letech stavební povolení na první etapu. Tu tvoří dvě budovy, jejichž výstavba vyjde zhruba na dvě miliardy korun.

První fáze projektu nabídne 28 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch. Ve vyšších patrech vzniknou kanceláře, v nižších restaurace, kavárny a služby. Podle realitních poradců se dá očekávat, že to budou jedny z nejžádanějších komerčních prostor v Praze.

„Při výběru prostor je čím dál důležitější kvalita dispozic prodejny, strategická pozice z hlediska potenciálu lokality a budoucnosti území a v neposlední řadě kvalitní architektura – maloobchodníci vyhledávají zajímavé, výjimečné budovy,“ vysvětluje Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu a maloobchodních prostor v realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Dodává, že atraktivní jsou především projekty, které vedle obchodních ploch zahrnují třeba také kanceláře, hotely, či dokonce byty. Obchodníci tak mají jistou dostatečnou klientelu. „To vše v případě Masaryčky rozhodně platí, takže zájem o ni je mezi retailovými značkami dobrý,“ říká Kotrbáček.

Projekt je pro obchodníky zvláště atraktivní i tím, že se pod něj těsně před svou náhlou smrtí podepsala architektka Zaha Hadid. „Pro retail i kancelářské prostory bude Masaryčka novou prémiovou lokalitou v centru Prahy. Už dnes počítáme s nárůstem hladiny prémiového nájmu o nějakých 20 až 25 procent,“ věří Kocián.

Apple Store teď v Praze nebude

V souvislosti s projektem Penty u Masarykova nádraží se před časem spekulovalo, že by na místě mohl otevřít vůbec první Apple Store v Česku. Premiér Andrej Babiš (ANO) přede dvěma lety řekl, že chce přitáhnout značku do Prahy. To se však nepodařilo. Podle informací deníku E15 teď není pravděpodobné, že by značka svůj kamenný obchod otevřela.

Penta plánuje do projektu investovat zhruba deset miliard korun. Za ně chce proměnit celé zanedbané území, které sahá až k autobusovému terminálu na Florenci. Na místě má vzniknout sto tisíc metrů čtverečních komerčních ploch a bytů.

Takto se změní okolí Masarykova nádraží v Praze