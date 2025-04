Český národní pavilon v prvním dnu Světové výstavy EXPO 2025 v japonské Ósace navštívilo kolem patnácti tisíc lidí. Davy nicméně proudily také do ostatních desítek pavilonů a expozicí jiných států. Pojťde se s e15.cz do areálu výstaviště a do některých pavilonů díky telefonním čočkám našeho redaktora podívat. Další fotoreportáže připravujeme.