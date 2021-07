Post-lockdownovému létu v e-shopech vévodí zahrada a cyklistika | E15.cz

Džíny, boty, spodní prádlo. To je jen průřez kategorií, s jejichž nákupem Češi čekali na otevření obchodů, v případě džínů dokonce každý druhý, ukazuje každoroční průzkum vedený největším vyhledávačem módy GLAMI. Podle Kristýny Rakovské z GLAMI ale velká část zákazníků, konkrétně 35 procent, již u online nákupů zůstane, a to i přes to, že před pandemií běžně nakupovali v kamenných obchodech. Online prostředí je pro ně pohodlné a také přináší nové nápady: 51 procent nakupujících za rok v karanténě na internetu objevilo nové značky. Pomohly jim doporučené a často hledané sekce na samotných e-shopech i sociální sítě.

INTERNATIONAL E-COMMERCE SUMMIT 2021: Více informací a vstupenky najdete zde >>>

CEO Heureka Group Tomáš Braverman k otevření kamenných prodejen uvedl: „Počítali jsme s tím, že se velká část zákazníků po otevření přesune do kamenných obchodů. Už od oznámení otevření jsme viděli, že zákazníci začali s nákupy na e-shopech vyčkávat a nechávat si je do kamenných prodejen.” I tak byl ale podle něj květen pro e-commerce silným měsícem.

V květnu vládla onlinu zahrada

Nejsilnějšími květnovými kategoriemi byly především ty spojené se zahradou, jednalo se o zahradní nábytek, nářadí a vybavení pro úpravu zahrady a samozřejmě také o grily. Oproti dubnu vzrostla v průběhu extrémně chladného jara o 200 procent také poptávka po přípravcích do solárií, ve kterých se lidé nahřívali, doplňovali hladinu vitaminu D a chystali základ pro letní sezónu. Naopak do ulic se muži i ženy vydali pro kraťasy (47 %), plavky (47 %), ženy také pro šaty (16 %), ukazují čísla z GLAMI. Propad čekal loni tak oblíbené šicí stroje, set top boxy nebo kosmetické přípravky na tvář.

Rekordy trhala cyklistika

Pandemie potvrdila vysokou oblibu cyklistiky mezi Čechy, ale i Slováky a Maďary. Největším skokanem v online prodejích bylo právě vybavení na sport - v zimě běžky a vybavení na běžky s meziročním růstem o 2376 procent, s příchodem jara kulminovaly prodeje jízdních kol a elektrokol, v březnu dokonce o 428 procent. Jak ukazují data zbožového srovnávače Heureka, největší zájem mezi českými cyklisty je dlouhodobě o horská kola (66 % hledání), potom následují trekingová kola (18 %) a kola silniční (10 %). Od nejoblíbenějšího typu kol se odvíjí také nejčastější cena, za kterou Češi na internetu kola pořizují. Nejčastější rozmezí je mezi 10 a 16 tisíci korunami, výjimkou ale nejsou ani kola za 300 a více tisíc korun. Průměrná cena v kategorii kol se oproti minulému roku zvýšila zhruba o polovinu.

Zvýšenou poptávku po kolech přitom nevidíme jen u nás. Na Slovensku rostla loni jízdní kola o 65 procent, v Maďarsku o 61 procent. Z hlediska značek kol k sobě mají český a slovenský trh blízko, v top 5 najdeme značky jako Author, Specialized a Kellys. Do maďarské top 5 se přitom ani jedna nedostala, hrdí Maďaři preferují vlastní brandy jako Csepel a Neuzer.

Meziročně rostou také prodeje elektrokol, která už tvoří 9% podíl cyklo segmentu. „Za celý loňský rok vzrostly prodeje elektrokol na internetu o 66 procent. Za březen letošního roku to bylo o 150 procent více než loni,” odkrývá Michal Buzek z Heureky. To potvrzují elektrokola Pells: „Soustavně roste poptávka po elektrokolech, protože na nich starší generace opět objevuje radost z cyklistiky,” uvádí marketingový a PR manažer společnosti Stanislav Jakeš. Průměrně se zákazníci při nákupu elektrokol na internetu pohybují v cenách mezi 23 až 35 000 korun. Elektrokola přitom díky zvýšené poptávce zdražila o více než 14 000 korun.

Popularita dobírky opět roste

„Prioritami, které zůstávají i po otevření retailu, jsou rychlá doprava a doprava zdarma,” vnímá Kristýna Rakovská z GLAMI. Mezi nejoblíbenější platební metody se po výpadku během první vlny koronaviru vrátila oblíbená dobírka. Loni v květnu klesla na 15 procent, nyní podíl činí 31 procent. Důvodem může být, že na internetu začaly masivně nakupovat generace, které předtím neměly zkušenost s nákupy online.

V tomto zákaznickém segmentu je vedle jisté nedůvěry k placení předem patrný také problém s nemožností tak zvaně si zboží osahat, přiznává jej 58 procent dotázaných. S tím souvisí i složitý výběr velikosti oblečení, to vidí jako potíž 47 procent respondentů.

Jak vidno, pro některé typy zboží budeme přinejmenším ještě pár let raději chodit do kamenných obchodů.