Prague Pride 2019 - akce nese byznysový potenciál | E15.cz

Největší nárůst tržeb hlásí obchody s takzvanou queer módou, gay bary i hotely. Loni například podle údajů pořadatelů vygenerovali účastníci festivalu na tržbách za různé služby v metropoli více než 390 milionů korun. „Průměrná útrata pražských návštěvníků festivalu za den je 450 korun, u mimopražských jde o 630 korun. Nejvíce pak utrácejí zahraniční návštěvníci, a to asi 2600 korun za den,“ citovala loňský výzkum mezi zúčastněnými koordinátorka Prague Pride Bohdana Rambousková.

Návštěvníků ze zahraničí je zhruba čtvrtina, nejčastěji jsou z USA a z Velké Británie. „S LGBT komunitou pracují naše zahraniční zastoupení jako se specifickou cílovou skupinou a připravují pro ně marketingové aktivity na podporu cestovního ruchu,“ popisuje mluvčí agentury CzechTourism Michaela Klofcová.

Sto tisíc lidí

Významu Pride si všimli i hoteliéři. Například hlavním hotelovým partnerem festivalu je globální značka Mama Shelter, která má kromě Prahy hotely i v Londýně, Paříži nebo Los Angeles. Z festivalu těží také obchody. Slevy a dárky k nákupům nabízí během festivalu například prodejna luxusního oblečení Diesel v pražské Pařížské ulici, zákazníci v ní mohou využít „duhovou“ dvacetiprocentní slevu na nákup nové kolekce.

Průvod Pride se v Praze pořádá od roku 2011. Počet návštěvníků neustále roste, letos by se jej mohlo zúčastnit 100 tisíc lidí. Akci je možné podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka přirovnat k závodu Moto GP v Brně. „Do města přicházejí lidé, kteří by v něm normálně nebyli. Ze stejného důvodu se konají i olympiády a mistrovství světa,“ tvrdí.

Podpora od firem

K podpoře LGBT komunity se pak stále častěji hlásí i firmy ve snaze ukázat svoji vstřícnost ohledně diverzity. V rámci projektu Jsme fér se k podpoře homosexuálních sňatků přihlásilo už 64 firem, mezi kterými je například i společnosti Amazon, Google nebo pivovar Staropramen. Podpoře rovnosti na pracovištích se v rámci festivalu věnuje memorandum Pride Business Fóra. K podpisu se prostřednictvím svých zástupců přihlásilo už přes dvacet firem. „Jsme rádi, že se můžeme připojit, protože věříme, že otevřená podpora je pro naše kolegy z LGBT komunity velmi důležitá. Chceme, aby všichni mohli své autentické já projevit i v zaměstnání,“ řekl Paul Danter, generální ředitel skupiny IT firem RWS Moravia.

Prohlédněte si fotogalerii z minulého ročníku:









30 fotografií

Kromě RWS se k memorandu přihlásilo například i IBM, SAP nebo Vodafone, jenž vyjádřil podporu festivalu i tím, že logo na svém Facebooku převlékl do duhových barev. To se ale nelíbí některým jeho zákazníkům, kteří operátora v komentářích kritizují. „Lituji, že jsem u vás prodloužila smlouvu. Už nevíte komu vlézt do zadku. Skutečně to potřebujete? Měli byste být nestranní,“ napsala uživatelka Karla Maříková.

Růžové ekonomice se daří

Velké popularitě se pochody za práva LGBT komunity těší například v Londýně. Letošního pochodu se tam zúčastnilo až 1,5 milionu lidí. Návštěvníci podle společnosti ICM Unlimited během festivalu utratili průměrně o 51 liber více, než kdyby trávili běžný den v Londýně.