Prodejny Amazon GO už mají velikost běžného diskontu | E15.cz

Technologickému gigantu Amazon se podařil průlom, který by mohl postupně přispět k tomu, že v supermarketech postupně vymizí role pokladních a vůbec pokladen. V Seattlu před pár dny otevřel první zcela bezobslužný supermarket, který se co do velikosti vyrovná běžným diskontním prodejnám, píše server Business Insider. Dosud s tímto typem prodeje Amazon pouze experimentoval v menších konceptech.