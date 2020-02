Globální maloobchod táhnou americké řetězce | E15.cz

Studie poradenské společnosti Deloitte, kterou má deník E15 k dispozici, připisuje růst Amazonu především prodejům v Severní Americe a Německu. Firmě pomohlo podle analytiků také převzetí řetězce obchodů s potravinami Whole Foods Market v roce 2017 za 13,7 miliardy dolarů a koupě internetové lékárny PillPack z června 2018, o kterou se zajímal i Walmart.

První dvě pozice v žebříčku udržely Walmart a Costco. První jmenovaný obchodník utržil 514 miliard dolarů, což znamená meziroční nárůst o necelá tři procenta. Řetězci Costco stouply tržby o téměř deset procent na 142 miliard dolarů. Společnost Deloitte sestavila žebříček na základě dat z fiskálního roku končícího červnem 2019. Novější údaje zatím nejsou k dispozici.

„Do seznamu deseti nejsilnějších obchodníků nikdo nový nevstoupil. Stále mu dominují hráči se sídlem ve Spojených státech,“ uvádí dále studie. Co se týče pouhých tří obchodníků z Evropy v první desítce, na čtvrtou příčku se vyhoupl německý Schwarz Group, pod kterého patří v Česku působící Kaufland a Lidl. Na osmé pozici je další německá firma, a sice Aldi. Desáté místo obsadila britská společnost Tesco.

Američané sice obsazují přední příčky žebříčku, ale mezi 250 největšími retailovými společnostmi na světě je nejvíce společností z Evropy – osmdesát osm. „Evropští maloobchodníci zůstávají nejvíce globálně aktivní, protože stále hledají příležitosti i mimo své domácí trhy. Velká konkurence a nasycení trhu je zároveň nutí zaměřit se na co největší pohodlí koncového zákazníka,“ říká ředitel oddělení auditu v Deloitte Michal Černý.

To platí i pro český trh, kde má podle údajů Evropské komise 75 procent trhu rozděleno jedenáct obchodních řetězců. To je více než v Německu nebo Velké Británii, kde na stejný podíl trhu stačí čtyři řetězce. „Je to dědictví devadesátých let, kdy byla střední Evropa vnímána jako zajímavý růstový trh. Vstupní investice tehdy nebyly tak výrazné, 0147 vysvětlil dříve prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Českému žebříčku, který sestavila společnost GfK pro server Zboží a prodej, dominuje Kaufland s tržbami ve výši 58 miliard korun v účetním roce končícím únorem 2018. Následuje Lidl s obratem 52 miliard za stejné období a Albert s 50 miliardami korun za rok 2017.

Pořadí obchodních řetězců na globálním trhu

(podle velikosti tržeb, v miliardách dolarů)

obchodní řetězec tržby v roce 2018 1. Walmart 2. Costco 3. Amazon 4. Schwarz Group 5. Kroger 6. Walgreens Boots Alliance 7. Home Depot 8. Aldi 9. CVS Health 10. Tesco 514 142 140 122 118 111 108 106 84 83

(Pramen: Deloitte Global Powers of Retailing 2020)