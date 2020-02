Řetězce a nákupní parky se tlačí do malých měst | E15.cz

V těsné blízkosti automobilky TPCA v průmyslové zóně Ovčáry stavební stroje budují nový nákupní park v čele se supermarketem Lidl. Ovčáry jsou přitom vesnice a na okraj Kolína jsou to dva kilometry. Aktuální projekt developerů KPD Group a Exafin ilustruje trend, kdy se výstavba nákupních areálů s řetězci přesouvá stále častěji do menších sídel. Podle realitních poradců chystají aktuálně investoři desítky podobných projektů. Kde konkrétně a jaké to má souvislosti?