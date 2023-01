Rodinné impérium Siko poprvé za třicet let prodělá. Počítá s až 100milionovou ztrátou | E15.cz

Roky rekordních hospodářských výsledků letos vystřídá vůbec první ztráta v 30leté historii prodejce koupelen a kuchyní Siko. Jedna z největších tuzemských rodinných firem očekává za letošní rok ztrátu padesát až sto milionů korun. V rozhovoru pro deník E15 to uvedl generální ředitel firmy Tomáš Vala s tím, že na rodinné impérium z Čimelic dopadá plošný růst nákladů a zpomalující výstavba v Česku.

„Staví se méně. Lidé ze stavebnin reportují, že za prosinec a leden poklesly prodeje ztraceného bednění – základní komponenty pro stavbu rodinných domů – o osmdesát procent. To se projevuje už i u nás. Od loňského září do konce roku nám klesaly prodeje v objemových jednotkách, tržby alespoň stagnovaly vzhledem k našemu zvýšení cen. Letos už ale klesají i tržby. Prodává se méně cihel a dalších stavebních komponent. Náklady se nám zároveň zvýšily asi o patnáct procent. Takže raději šetříme a jsme opatrní,“ popisuje Vala vývoj na trhu.

Siko tak například odkládá plánovanou expanzi na další trhy. V současnosti už působí například v Maďarsku, Francii, Španělsku či ve Velké Británii.

Letošní první očekávaná ztráta naváže na loňský pokles zisku, jenž se dle předběžných výsledků snížil z rekordních 140 milionů na 40 milionů. Tržby Sika v Česku loni dosáhly až 5,5 miliardy korun, meziročně o desetinu více. „Letos ale očekáváme pokles o sedm až dvacet procent. Počítáme s černým scénářem,“ uvedl Vala v rozsáhlém rozhovoru, který nabídne deník E15 v příštích dnech.

Důvodem k očekávání ztráty jsou také plánované investice v řádu stovek milionů do fotovoltaiky, skladů v Česku a ve Francii a do informačních technologií. Siko zároveň může čerpat z vlastních finančních rezerv; na konci roku 2021 činil nerozdělený zisk asi čtvrt miliardy.

Podnik neplánuje propouštět, minimálně ne plošně, kvůli zhoršujícím se hospodářským výsledkům ale letos nebude zvyšovat mzdy své tisícovce zaměstnanců v Česku a na Slovensku. Naposledy se tak dělo loni, a to asi o deset procent. Stejnou měrou loni Siko zdražilo nabízený sortiment.

„To nejhorší má ale Česko z pohledu inflace už za sebou. Očekávám, že v polovině letošního roku polovina našeho sortimentu zlevní, byť jen o pár procent,“ dodal Vala. Podle Českého statistického úřadu loni ceny materiálů a výrobků ve stavebnictví vzrostly o téměř 21 procent.

Velký dopad na Siko i na konkurenci měla rozkolísanost cen plynu v minulém roce. Stavební firmy obvykle nebyly schopné dát developerům cenovou kalkulaci, protože nemohly garantovat cenu energeticky náročných produktů: obkladů, keramiky a podobných produktů, u kterých tvořil plyn i třetinu ceny. Násobné zdražení plynu v minulém roce tak rozprášilo jakékoli propočty budoucích nákladů. V posledních týdnech cena plynu na trzích ale klesá, na což reagují dodavatelé nabízením nových tarifů s cenami pod vládou stanoveným maximem.

Siko není zdaleka jediné, kdo očekává hospodářský pokles. Zhoršení výsledků předpovídají tři firmy z deseti, možné propouštění personálu plánuje jedenáct procent zaměstnavatelů. 79 procent podniků chce naopak nabírat nové zaměstnance.

O zjištěních průzkumu, do kterého se v listopadu a prosinci zapojilo více než 40 tisíc zaměstnavatelů, informoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a analytik společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský. „Zásadní krize, která by znamenala extrémní nárůst nezaměstnanosti a ve které by firmy propouštěly a dělaly masivní úspory na lidských zdrojích, nehrozí,“ konstatoval ministr.