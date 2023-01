Přichází ekonomická katastrofa, veškerá ziskovost padá | E15.cz

Byznysmeni napříč českým autoprůmyslem varovali, že bude pro automobilky i dodavatele zlomový vstup do tohoto roku a s ním spojený přechod na dražší energie. Děje se tak?

Některé může zmást momentálně nižší cena energií na spotovém trhu. Realita je ale taková, že si velkoodběratelé museli zajistit kapacitu. Takže energii nakupovali během loňska, kdy byla drahá. Ty zásobníky nejsou naplněné plynem za současných 70 eur, ale za až 400 eur. Dodavatelé - typicky například ČEZ či RWE - nakupovali plyn v různých obdobích loňska za různě vysoké ceny. Odběratelé nyní platí průměr z této ceny. Takže není pravda, že v současnosti vyrábíme za levno. Nemůžu si koupit plyn za spotových 50 eur z Kazachstánu s tím, že mi ho zítra dodají. To trvá půl roku a déle. Aktuálně tak platí český průmysl za plyn zhruba pětinásobek oproti loňsku.

O kolik se energie prodražují konkrétně kolínskému závodu?

Náklady nám stouply z pěti procent na dvacet. Veškerá ziskovost a marže upadá. To je ekonomická katastrofa a z dlouhodobého hlediska definice nekonkurenceschopnosti. Doufám, že to nebude trvat dlouho. Měli jsme zafixované energie do konce roku 2022. Od letoška vám nikdo nic nezafixuje, případně jen za velmi vysoké ceny. Takže nyní nakupujeme na spotovém trhu.

Jak dlouho je takový stav udržitelný?

Z krátkodobého hlediska to nějak přežijeme. Automobilový byznys je ale budovaný na pěti- až sedmiletých kontraktech. Během nich uzavíráme smlouvy na další období. Jsme v situaci, kdy výrobci ze Spojených států, Asie i Afriky nabízí stejné díly jako české nebo evropské firmy podstatně levněji, protože mají několikanásobně levnější energie. Pro automobilky vyrábějící v Evropě je často levnější odebrat a přepravit díly z Asie, než je nechat vyrobit v Česku. Typicky jde o energeticky náročné součástky, například hliníkové, železné či plastové.

Hrozí krachy českých dodavatelů? Omezují nebo zastavují už někteří výrobu?

Máme s nimi dlouhodobé vztahy a neustále řešíme jejich finanční situaci. Kontrakty průběžně upravujeme. Ekonomická likvidace českých dodavatelů by znamenala i naší likvidaci. Typický český dodavatel ale dodává pěti a více automobilkám. Bohužel, zdaleka ne všechny zdražení akceptují. Požadují, aby vícenáklady zaplatili dodavatelé a koneční zákazníci. Mnozí dodavatelé tohle nebudou schopni dlouhodobě ustát. Většina autoprůmyslu jede už nyní „na krev“ nebo ve ztrátě. Při životě nás drží obrovský nedostatek aut. Stále máme spoustu objednávek z minulých dvou let, byť aktuálně poptávka po autech dramaticky klesá. Potíž je, že cena plynu v Evropě poroste.

Proč myslíte?

Náklady na vybudování infrastruktury - „trubek“ - mezi Ruskem a Evropou už byly dávno zaplacené. Nově ale budeme draze vozit plyn z Kataru, Ameriky či Afriky. K 70 eurům za plyn tak přibude x eur za přepravu a dalších x eur, ve kterých se promítnou obrovské investice do úprav „trubek“ z Nizozemska, Itálie a tak dále. V součtu budeme na dvojnásobné ceně proti minulosti.

Vidíte řešení?

Musíme najít zdroje a začít dodávat ve velkém.

Například?

Evropa musí být energeticky nezávislá a spoléhat na vlastní zdroje. Klidně na ty takzvaně čisté. Co se týče plynu, musíme vytvořit nové cesty dodávek a stabilizovat je. Plynu je na světě dost. Musí se ale postavit lodě, úložná kapacita a samozřejmě potrubí. To trvá roky.

Řada států volí prohlubování spolupráce se zeměmi Arabského poloostrova…

Tady bych byl opatrný. Snažíme se vymanit z energetické závislosti na nedemokratickém Rusku tím, že ji částečně nahradíme jinou závislostí na podobně nedemokratických teritoriích. Evropa vyměňuje závislost na Rusku za závislost na Arabském poloostrově a Číně. Navíc, to vše se děje v době, kdy autoprůmysl čelí ohromnému tlaku na elektrifikaci. K ní potřebuje obrovské množství drahých kovů, které v Evropě nemáme a budeme je muset ve velkém dovážet z těchto zemí. To naši závislost ještě zvýší.

Dražší energie způsobily vysokou inflaci. Budete navyšovat mzdy?

Lidé cítí pokles životní úrovně. Jako firma to musíme chápat, máme zodpovědnost. S odbory jsme se již dohodli a reflektovali růst inflace v sedmnáctiprocentním zvýšení mezd. Část nákladů jsme přenesli na konečného zákazníka.

Ne každý podnik si může růst mezd v současné ekonomické situaci dovolit. Hrozí propouštění?

My zatím neplánujeme propouštět. Spousta našich dodavatelů ale bude velmi redukovat stavy na nutná minima. Ne hned. Rozhodující bude, jak zvládnou první pololetí. Klíčových proměnných je hned několik: dramatický vliv na zaměstnanost bude mít norma Euro 7, cena energií a poptávka po autech, jenž prudce klesá. Nepřestane-li klesat, zaměstnanci nám začnou přebývat. Většina firem proto už zastavuje investice.

Omezilo nějak japonské vedení Toyoty i váš rozpočet na investice v Kolíně?

Ano, i Toyota Česká republika zastavuje větší i menší investice. Množství finančních prostředků, které můžeme alokovat na investice, se v příštích letech oproti minulosti značně redukuje. Jen letos máme o třicet procent nižší rozpočet na investice, významné omezení lze čekat i příští rok. Bavíme se o poklesu v řádu stovek milionů korun. Stejně musí postupovat i naši dodavatelé, zaměřují se nyní pouze na svůj hlavní byznys, aby přežili.