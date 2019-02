Rohlík.cz postoupil v přípravách expanze do Maďarska, koupil doménu kifli.hu | E15.cz

Internetový obchod s potravinami Rohlík.cz pokračuje v přípravách rozšíření svých služeb na maďarský trh. Zakladatel firmy Tomáš Čupr na Twitteru oznámil, že společnost získala doménu kifli.hu, tedy maďarsky rohlík. První objednávky by Kifli.hu mohl po Budapešti rozvážet na podzim.

Přípravy na spuštění služeb v maďarské metropoli již běží naplno. „Právě dokončujeme jednání o pronájmu skladu, během čtrnácti dnů bychom měli mít podepsáno,“ uvedl pro E15 Čupr. Zahájit provoz chce maďarský Rohlík v říjnu, nejpozději na začátku listopadu.

Dominantním hráčem v internetovém prodeji potravin je v současnosti na maďarském trhu britský řetězec Tesco. „Situace je tam v podstatě podobná, jako když jsme před lety začínali u nás,“ popsal Čupr. Od toho českého by se maďarský Rohlík neměl nijak lišit. „Budapešť je o něco větší než Praha, takže se nám možná nepodaří dosáhnout doručení do 120 minut, ale jinak by měl být rozsah poskytovaných služeb stejný,“ řekl zakladatel potravinového obchodu.

Maďarskou expanzi Rohlík.cz financuje ze svého zisku, zpočátku půjde o investici v nižších desítkách milionů korun. „Budeme růst postupně, chceme si vyzkoušet, co bude v Maďarsku fungovat a podle toho naši nabídku upravovat,“ dodal Čupr.

Obrat největšího českého e-shopu s potravinami loni stoupl o 52 procent na skoro 2,5 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl 25 milionů korun. Letos firma plánuje svůj obrat zdvojnásobit na pět miliard.