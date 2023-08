Rohlik.cz už Knihobotu přivezl 35 tisíc knih. Ten nabral nové zákazníky | e15.cz

Největší český knižní secondhand Knihobot a největší tuzemský e-shop s potravinami Rohlik.cz letos odstartovali projekt, který má zákazníkům ulehčit proces darování knih a současně dostat do oběhu více nevyužitých publikací. Zákazník může nepotřebné knihy předat kurýrovi při běžné objednávce potravin. Od spuštění projektu v letošním květnu do konce června uskutečnili celkem 2371 svozů knih. Za tuto službu obdržel Rohlík už 241 tisíc korun, které získal od Knihobotu za zprostředkování dovozů.

Řada zákazníků se podle Martina Beháně, CEO Rohlíku, na internetu svěřila, že nepotřebné knihy v domácnosti chtěli už delší dobu darovat, jenže se nikdy nedostali k tomu, jak a kde akci provést. Předání knih kurýrovi při převzetí jejich běžné objednávky potravin jim přišlo nejideálnější. Za květen a červen tak lidé poslali do oběhu přes 35 tisíc knih.

Výnos posílá Rohlik.cz na charitu

Výdělek za dovozy v hodnotě 241 tisíc korun se Rohlik.cz rozhodl darovat na charitativní účely na pomoc dětem z dětských domovů, konkrétně Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové.

„Tato služba si od prvního dne získala jen ty nejpozitivnější ohlasy. To dokazuje i nemalá částka, která se pro nadační fond dokázala vybrat během prvních dvou měsíců jejího fungování,“ uvádí Beháň. Současně dodává, že plánuje ve spolupráci pokračovat.

Knihobot nabral nové dodavatele

Projekt vnímá jako úspěšný i Knihobot. „Díky Rohlíku jsme získali více než tři tisíce nových dodavatelů knih, a to pouze za první dva měsíce spolupráce. Většina z nich navíc byla prvododavateli a využila tedy naši službu poprvé,“ upřesňuje šéf prodejce knih z druhé ruky Dominik Gazdoš.

Proces darování popisují společnosti jako jednoduchý. Zákazníkovi si stačí knihy předem připravit do nepotřebné tašky, do které vloží štítek s telefonním číslem a emailem. Kurýr při předávání nákupu vyzvedne tašku s knihami od zákazníka. Přes kurýra se poté knihy dostanou do Knihobotu. Tam jsou publikace spárovány se zákazníkem a zařazeny do prodejního systému. Po prodeji každé odevzdané knihy obdrží zákazník 60 procent z prodejní ceny minus 29 korun jako manipulační poplatek. Službu Rohlíku využívají zákazníci v hlavním městě ale i v regionech, kde společnost běžně objednávky dováží. Knihy mohou být kurýrům předány při jakémkoliv doručení nákupu.