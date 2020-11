S Jágrovým Kladnem se sponzorsky spojil Kaufland  | E15.cz

Kladenský hokejový klub získal silného podporovatele, obchodní řetězec Kaufland. Zatím na jeden rok, jednu sezonu. Pokud se ale Rytířům Kladno povede postoupit z druhé nejvyšší české hokejové ligy - Chance ligy, do té nejvyšší - Tipsport extraligy, partnerství Kauflandu se automaticky prodlouží na čtyři roky.

Rytíři, jejichž majitelem je hokejová legenda Jaromír Jágr, neměli generálního partnera od roku 2014, nejvíce sponzorských peněz v rámci podobných komerčních partnerství nižšího řádu dosud klubu přinesla Sazka nebo Huawei. Naposledy se s Kladnem v rámci sponzoringu spojila Trinity Bank.

Nyní se Kladnu podařilo získat partnera, který by se měl postarat o největší díl rozpočtu středočeského klubu. Výměnou za to získá mimo jiné nejviditelnější místo na dresu. Další konkrétní detaily spolupráce ani Kladno, ani nový generální partner klubu Kaufland, nezveřejnily. Podle odhadů může jít o plnění v řádu jednotek až nižších desítek milionů korun.

Pro Kaufland jde o rozšíření prezence v hokeji, firma od loňska spolupracuje s českým hokejovým svazem. Pro Kladno pak půjde o bezesporu vítané přilepšení.

„Chceme pomoci tradičnímu hokejovému klubu k návratu mezi elitu. Víme, jaké úsilí vynakládá Jaromír Jágr a jeho tým pro to, aby se to povedlo,“ uvedl jednatel společnosti Kaufland Česká republika Oliver Gschwendtner. „Nesmírně si podpory Kauflandu vážíme. O to víc, že nás tato silná společnost začala podporovat v současné nelehké době,” uvádí mluvčí klubu Lukáš Jůdl.

Profesionální sport nyní bojuje s nedostatkem marketingových peněz a celkovou paralýzou v důsledku pro diváky uzavřených stadionů. Extraliga se znovu rozběhla teprve před pár dny po 45denní vynucené pauze, Chance liga stále čeká, až pokračování její sezóny povolí úřady.

Rozpočet nejhůře zaopatřených klubů v Tipsport extralize se pohybuje kolem 50 milionů korun, v Chance lize jsou rozpočty nižší. Mnohé kluby musely sahat ke krácení platů hráčů a dalším úsporným opatřením.

V této souvislosti stojí za zmínku nedávné nahrazení symbolu bílého tygra na dresech hráčů Bílých tygrů Liberec. Místo, které patřilo 20 let podobizně tygra, podle nějž se klub jmenuje, nyní vystřídají v pravidelné rotaci loga jednotlivých sponzorů klubu. Celkem jich chce Liberec protočit přes 30.