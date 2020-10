Šéf restaurace Výtopna na Václaváku: Nejlepší měsíc byl srpen s 37procentními tržbami oproti loňsku | E15.cz

Jak byste zatím zhodnotil dopad koronaviru a vládních opatření na váš byznys?

Na jaře byl dopad jasný, tam jsme se ze dne na den ocitli na nulových tržbách. Když se koncem května znovu otevíralo, byli jsme na tržbách kolem pěti procent oproti loňskému roku. V červnu jsme tedy ani nejeli naplno a v první polovině měsíce jsme měli otevřeno jenom o víkendech. V týdnu se to prostě nevyplatilo. ´Nejlepší´ měsíc byl pro nás srpen, kde jsme se s tržbami dostali na 37 procent oproti loňskému roku. Už září bylo ale kvůli některým znovu zavedeným opatřením horší, 25 procent oproti loňsku, a teď v říjnu jsme sotva na třinácti procentech.

Pomohly vám kroky vlády, reagující na první vlnu, ať již Anticovid nebo Covid-Nájemné?

V zásadě nepomohly. Žádali jsme o podporu v rámci bezúročných půjček ČMZRB hned v první vlně, to nám ale neschválili. Covid - Nájemné znamenal, tedy alespoň podle vydané metodiky, zřeknutí se veškerých nároků na odškodné po českém státu, což jsme nechtěli, škody byly mnohem vyšší než padesát procent ze sleveného nájmu. Využili jsme jenom podpory zaměstnanosti programu Antivirus, kde jsme ale kvůli zastropování příspěvků nedosáhli na příspěvek 80 procent mezd, jak bylo prezentováno, ale v zásadě jenom na zhruba šedesát. Všechny programy podpory měly v zásadě nějaké skryté podmínky a nakonec bylo všechno jinak, než jak vláda prezentovala.

Vaše Výtopna v obchodním centru Palladium už byla minulý týden zavřená. Důvod je kombinace nižší návštěvnosti centra, vysokých nájmů, nepříznivý výhled?

Pobočka v Palladium neměla nejlepší výsledky už v době před touto krizí, nicméně dalo by se říci, že covid ji zabil úplně. V tuto chvíli tam ještě nějaký provoz máme, ale v zásadě jenom dojíždíme nějaké závazky do konce roku, potom pobočku zavřeme úplně.

Na Václavském náměstí je vaše restaurace ekonomicky udržitelná i přes nynější vývoj?

Udržitelné to určitě není. Pobočka je už nyní z nařízení vlády zavřená. Nicméně už před tím jsme kvůli opatřením zaznamenali dramatický úbytek zákazníků. Stačí, když někdo označí Prahu červeně, a lidé se tam potom bojí jezdit a ten úbytek je znát. Dočasné uzavření pobočky jsme v tuto chvíli už zvažovali i z vlastní iniciativy. V první vlně korona krize jsme zachovali většinu pracovních míst, teď bohužel velkou část zaměstnanců budeme muset propustit.

Co nyní čekáte, jak dlouho se dá ještě vydržet a co by vám pomohlo?

Pomohlo by nám snad jenom to, kdyby stát konečně přijal odpovědnost za svoje opatření a všechna postižená odvětví v plné výši nákladů odškodnil. Což samozřejmě neočekáváme.