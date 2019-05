Sezóna cestování pro seniory začíná. Kam se vydat a co si ohlídat? | E15.cz

Letní vedra a tlačenice na plážích nejsou nic pro ně. Senioři, kteří létají za sluncem ve stále vyšších počtech, preferují obvykle duben, květen a červen, a zájem o dovolenou se zase rapidně zvýší v září a říjnu. Místo polehávání na plážích navíc většinou volí poznávací zájezdy, které kombinují relaxaci u moře se zajímavými zážitky a aktivním odpočinkem. „Hektická letoviska ani destinace v méně bezpečných zemích čeští senioři zpravidla nevyhledávají. Největší oblibě se tradičně těší Středomoří, zejména Španělsko. Teplé počasí a příjemné klima si zde senioři nejlépe užijí právě v jarních a podzimních měsících, kdy mohou spojit tradiční plážové radovánky s trekkingem, poznáváním památek a přírodních krás,“ vysvětluje Petra Buchalová z cestovní kanceláře Quality Tours, která se na seniorské cestování specializuje již deset let.

Ohlídejte si, aby byl zájezd opravdu pro seniory

Jelikož jsou senioři pro cestovky stále atraktivnější skupinou, roste nabídka zájezdů, inzerovaných jako specializované právě pro tuto klientelu. Poslední ekonomický průzkumu OECD navíc ukazuje, že Česká republika je mezi nejrychleji stárnoucími zeměmi Evropy. Podíl tuzemských důchodců na zaměstnancích se z 28 procent měřených v roce 2016 má zvýšit do roku 2058 na 56 procent. Senioři tak představují pro cestovní kanceláře nejrychleji rostoucí klientelu. Seniorští dovolenkáři by si proto vždy měli ohlídat, zda nejde o marketingový trik a opravdu se jedná o zájezd uzpůsobený na míru požadavkům starších cestovatelů. „Výběr destinace, tempo cestování, nadstandardní dostupnost lékařské péče, to vše by mělo vycházet vstříc jejich specifickým potřebám,“ říká Petra Buchalová z Quality Tours. „Velmi také doporučujeme, aby si vždy pečlivě zjistili veškeré dostupné reference o konkrétním hotelu, v němž budou bydlet. Některé neseriózní cestovky totiž rády přidělují ve svých prospektech hotelům vyšší počet hvězd, než jakému jejich standard fakticky odpovídá.“

Pozor na uzavřené resorty

Specifika seniorského cestování se projevují také ve výběru cílových zemí a destinací. Zatímco rodiny s dětmi jezdí ve vyšších počtech např. do Egypta či Turecka, nároky a očekávání penzistů nemusejí být v těchto zemích zcela uspokojeny. „Většina klientů očekává kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu a chtějí vyrážet ve dne na výlety, večer na promenádu či do městečka na slavnosti. V Turecku, Egyptě či Tunisku je však obvykle čekají velké uzavřené resorty, kde je vše dělané na míru rodinám s dětmi. Také pláže jsou obvykle oblázkové a není vždy zajištěn pozvolný vstup do moře,“ vysvětluje Petra Buchalová. Proto stále více seniorů preferuje zájezdy do Španělska či Itálie, kde jsou podmínky příznivější a seniorský turismus zde má bohatou tradici. Z destinací se v oblibě drží již několik sezon na špici Mar Menor, Menorca či Almería ve Španělsku nebo Basilicata a Sardinie v Itálii.