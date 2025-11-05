Aktualizováno: Shein narazil ve Francii. Paříž firmě pozastavila podnikání kvůli nelegálnímu obsahu
Paříž pozastaví právo společnosti Shein podnikat v zemi, dokud neuvede svoji internetovou platformu do souladu se zákonem. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na vládu. Společnost v zemi čelí vyšetřování ohledně prodeje sexuálních panenek připomínajících děti. Právě dnes přitom společnost v pařížském obchodním domě BHV otevřela první kamennou prodejnu na světě. Kromě fronty desítek zákazníků byly před otevřením u obchodního domu pořádkoví policisté a demonstranti, napsala agentura AFP.
„Na pokyn předsedy vlády vláda zahajuje pozastavení činnosti společnosti Shein na dobu nezbytnou k tomu, aby platforma prokázala orgánům, že veškerý její obsah je konečně v souladu s našimi zákony a předpisy,“ uvedla vláda v prohlášení s tím, že první zprávu o pokroku v této věci ministři očekávají do 48 hodin.
Shein v reakci uvedl, že v zemi pozastavuje prodej přes online tržiště, dokud nezajistí větší transparentnost u produktů třetích stran. Společnost dodala, že naléhavě usiluje o konzultace s příslušnými úřady a přerušení činnosti online obchodu plánovala už před oznámením vlády.
Společnost Shein byla založena v Číně, nyní sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky extrémně levnému oblečení, široké nabídce produktů a agresivnímu marketingu. Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence – evropské značky ji obviňují z obcházení pravidel Evropské unie a zneužívání celních výjimek pro zásilky s nízkou hodnotou. Proti jejímu příchodu do Francie se postavili politici, odbory i přední módní značky.
Demonstranti ve středu před obchodním domem rozdávali červené letáky, v nichž odsuzovali podezření z nucené práce, znečišťování životního prostředí a nadprodukci. Vyzývali také kolemjdoucí, aby podepsali petici proti přítomnosti Sheinu v pařížském obchodním domě.
Jen pár dní před plánovaným otevřením obchodu propukla nová kontroverze kvůli prodeji dětských sexuálních panenek na platformě Shein. Zjištění vedlo k politickému rozruchu a zahájení soudního vyšetřování. Pařížská prokuratura uvedla, že vedle Sheinu zahájila vyšetřování i konkurenčních internetových obchodů AliExpress, Temu a Wish, kvůli distribuci „obsahu, který je násilný, pornografický nebo nevhodný a přístupný nezletilým“.
Snaha nalákat návštěvníky
Shein se do BHV dostal na základě nabídky od společnosti Société des Grands Magasins (SGM), která obchodní dům vlastní. SGM doufá, že otevřením obchodu přiláká do obchodního domu, který se potýká s poklesem návštěvnosti a prodejů, mladší zákazníky. Plánováno je také otevření poboček Shein v pěti dalších regionálních obchodních domech vlastněných SGM.
„Jsem velmi hrdý, že dnes mohu poprvé na světě dát této značce Shein fyzický rozměr,“ řekl televizi BFM TV majitel SGM Frédéric Merlin. Přiznal, že po posledním rozruchu kolem sexuálních panenek uvažoval o ukončení partnerství se Sheinem, ale pak si to rozmyslel. Dodal, že má důvěru v produkty firmy, které se budou prodávat v jeho obchodním domě, odsoudil „obecné pokrytectví“ kolem firmy a upozornil, že ve Francii má 25 milionů zákazníků.
Shein se snaží ukázat, že může mít na francouzský maloobchod pozitivní vliv, místo aby jen přetahoval zákazníky. Plakáty v pařížském metru propagují nabídku k otevírací den: kolik zákazníci utratí v obchodech Sheinu, tolik dostanou ve formě poukazu, který pak mohou utratit v ostatních obchodech v rámci BHV.
Rozsah podnikání firmy Shein ve Francii není znám a firma neodpověděla agentuře Reuters na dotaz ohledně tržeb v zemi. Podle své nejnovější zprávy o transparentnosti, kterou vyžaduje EU od velkých platforem, měla Shein mezi únorem a červencem ve Francii v průměru 27,3 milionu uživatelů měsíčně. Podle údajů mateřské firmy Roadget Business tržby Sheinu v roce 2024 činily 37 miliard USD (784,4 miliardy Kč) a zisk 1,3 miliardy dolarů.