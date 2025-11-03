Sheinu hrozí ve Francii zákaz kvůli prodeji „dětských“ sexuálních panenek
Francouzská vláda varovala čínský e-shop Shein, že mu může zakázat přístup na tamní trh, pokud znovu nabídne k prodeji sexuální hračky připomínající dětské panenky. Internetový gigant produkty po zásahu úřadů stáhl, úřady ale případ označily za „téměř dětskou pornografii“. Dnes to uvedl francouzský ministr financí Roland Lescure, informuje agentura Reuters. Kauza přichází v době, když Shein čeká středeční otevření první kamenné prodejny na světě právě v Paříži.
Čínský e-shop Shein se rozhodl nabídku sexuálních hraček stáhnout z prodeje po tlaku francouzských regulačních orgánů. Na případ o víkendu upozornil francouzský deník Le Parisien, který zveřejnil fotku panenky i text inzerátu. V něm stálo, že "sexuální panenka (…) je hračka pro mužskou masturbaci s erotickým tělem a skutečnou vaginou a konečníkem" za cenu 186,94 eur (asi 4500 korun).
Francouzský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (DGCCRF) uvedl, že kvůli popisu a kategorizaci položek v e-shopu společnosti „se jen obtížně pochybuje o tom, že se jedná o dětskou pornografii". Shein produkty následně stáhl. „Jakmile jsme se dozvěděli o těchto závažných nedostatcích, byly dotyčné produkty okamžitě staženy z platformy," reagovala čínská společnost na dotaz Reuters.
„Pokud by se takové jednání opakovalo, měli bychom právo zakázat společnosti Shein přístup na francouzský trh," řekl dnes Lescure televizi BFM TV.
První kamenná prodejna v Paříži
Kauza se děje v době, kdy se Shein chystá otevřít svou první stálou kamennou prodejnu v obchodním domě BHV v centru Paříže tuto středu. Prostor o rozloze 1 000 metrů čtverečních, který se nachází v šestém patře Bazar de l'Hôtel de Ville, bude první stálou prodejnou značky na světě.
Firma vytvořila partnerství s maloobchodní skupinou Société des Grands Magasins (SGM), která vlastní BHV Marais a několik obchodů Galeries Lafayette. Obchody budou nabízet širokou škálu zboží a vytvoří ve Francii přímo a nepřímo 200 pracovních míst. Firma Shein již dříve otevírala v některých městech, včetně Paříže, dočasné tzv. pop-up obchody. Nikdy ale neměla stálý kamenný obchod.
K tomuto kroku dochází navzdory široké negativní reakci. Francouzská vláda, pařížská radnice, odbory zaměstnanců BHV a více než 110 tisíc signatářů online petice otevření prodejny odsoudili. Shein přitom ke konci listopadu plánuje ve Francii otevřít pět dalších prodejen.
Značka čelí rostoucímu kritice ve Francii, kde letos dostala pokutu 191 milionů eur za klamavou reklamu a nedeklarování použití plastových mikrovláken ve svých produktech.
Společnost Shein byla založena v Číně, nyní však sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky extrémně levnému oblečení, který dodává přímo z čínských továren do domácností spotřebitelů, široké nabídce produktů a zároveň agresivnímu marketingu s extrémně nízkými cenami.