Shein otevře první stálý obchod v Paříži. Ve Francii přidá dalších pět poboček
Asijský gigant v oblasti rychlé módy Shein ve středu oznámil, že si vybral Francii pro otevření svých prvních stálých kamenných obchodů. Otevřít by měly v listopadu. Nacházet se bude v obchodním domě BHV Marais. Následovat má dalších pět obchodů v obchodních domech Galeries Laffayette ve městech Dijon, Remeš, Grenoble, Angers a Limoges.
Firma vytvořila partnerství s maloobchodní skupinou Société des Grands Magasins (SGM), která vlastní BHV Marais a několik obchodů Galeries Lafayette. Obchody budou nabízet širokou škálu zboží a vytvoří ve Francii přímo a nepřímo 200 pracovních míst.
Firma Shein již dříve otevírala v některých městech, včetně Paříže, dočasné tzv. pop-up obchody. Nikdy ale neměla stálý kamenný obchod.
„Tím, že jsme si jako místo pro vyzkoušení kamenného maloobchodu vybrali Francii, ctíme její postavení klíčové módní metropole a přijímáme jejího ducha kreativity a výjimečnosti,“ uvedl výkonný předseda Shein Donald Tang.
„Tato aliance je více než jen spuštěním: je to závazek oživit centra měst po celé Francii, obnovit obchodní domy a vytvořit nové příležitosti pro francouzskou konfekci,“ uvedla společnost v prohlášení. Uvedla také, že obchody budou nabízet kompletní škálu služeb a vytvoří 200 přímých a nepřímých pracovních míst ve Francii.
Založeno v Číně
Společnost Shein byla založena v Číně, nyní však sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky extrémně levnému oblečení, široké nabídce produktů a agresivnímu marketingu. Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence – evropské značky ji obviňují z obcházení regulí Evropské unie a zneužívání celních výjimek pro zásilky s nízkou hodnotou. Firma po celém světě zaměstnává 16.000 lidí a v roce 2022 její tržby činily 23 miliard USD (475,4 miliardy korun).
Firma Galeries Lafayette vyjádřila nesouhlas s otevřením obchodů Shein v pěti obchodních domech nesoucích její jméno, i když už není jejich vlastníkem. V prohlášení uvedla, že se zásadně staví proti tomuto kroku vzhledem k pozici a praktikám značky zaměřené na ultra rychlou módu, které jsou podle ní v rozporu s nabídkou i hodnotami Galeries Lafayette.