Šimáně prodává evropskou jedničku příhraničních obchodů | e15.cz

Pro dvojici, která se do širšího povědomí dostala díky byznysu s aerolinkami ČSA a Smartwings, by to byla druhá divestice krátce po sobě. Loni prodala většinový podíl v předním tuzemském prodejci alkoholu Global Wines & Spirits německé firmě Hawesko Holding.

Travel Free na svých oficiálních webových stránkách píše, že je evropskou jedničku v prodejnách na hranicích. „První příhraniční obchod jsme otevřeli už v roce 1991 – Travel Free vzniklo ale až roku 2004, kdy se rozšířily hranice Evropské unie a zmizel bezcelní prodej. Převzali jsme duty free shopy (bezcelní prodejny – pozn. red.) s cílem udržet ceny tak nízké, jak je to bude možné,“ stojí na webu. Firma provozuje sedm desítek prodejen. Kromě Česka obsluhuje také Německo, Maďarsko, Chorvatsko či například Rumunsko.

Šimáně prodej Travel Free nechce komentovat. „V této fázi ještě prodej není hotový, a proto se k němu nemohu vyjadřovat,“ sdělil E15 byznysmen. Zdroj blízký vyjednávání, který si nepřál být jmenován, ovšem potvrdil, že k dokončení transakce je velmi blízko.

Pokud se transakci podaří uzavřít, mohla by být i násobně větší než v případě Global Wines & Spirits. Travel Free loni při obratu 3,8 miliardy podle Šimáněho vykázala provozní zisk EBITDA 258 milionů.

„Tipoval bych, že u takové firmy se prodejní cena může šplhat k desetinásobku provozního zisku EBITDA, možná i výše,“ řekl expert na fúze a akvizice, který si nepřál být jmenován. Poloviční podíl by to ocenilo minimálně na vyšší stovky milionů, teoreticky i přes miliardu korun.

Šimáně se Šmejkalem během pandemie zažívali krušné chvíle, když se ČSA dostaly do insolvence. S jejich finanční injekcí se pátou nejstarší fungující leteckou společnost nakonec podařilo zachránit. Nyní se spekuluje o prodeji aerolinek Smartwings. Zájem má podle médií izraelská společnost Israir. Jak je prodej daleko, ale Šimáně nekomentuje.

Byznysové aktivity českých miliardářů zaštiťuje skupina Unimex. Kromě zmíněných firem do ní patří také řetězec hobbymarketů Uni Hobby nebo například golfové hřiště Albatros u Karlštejna. Většinový podíl šedesát procent v Unimexu vlastní Šimáně, zbytek patří Šmejkalovi.

Gebr. Heinemann je tradiční světový prodejce na trhu cestovního ruchu, který vznikl jako rodinný podnik v roce 1879. Provozuje bezcelní prodejny, butiky na mezinárodních letištích, na hraničních přechodech nebo na palubách výletních lodí. Obrat skupiny, která zaměstnává 7350 lidí, loni dosáhl 3,8 miliardy eur.